أخبار التكنولوجيا | جوجل تطلق Nano Banana 2 بسرعة غير مسبوقة.. أبرز الفروق بين Galaxy S26 وS26+ وS26 Ultra

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بأحدث أخبار التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، تناولت أخبارًا وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:
 

جوجل تطلق "Nano Banana 2" بسرعة غير مسبوقة
 

أطلقت شركة جوجل Google، إصدارا جديدا من نموذج Nano Banana 2، وهو تحديث جديد لمولد الصور المعتمد على الذكاء الاصطناعي الذي حقق انتشارا واسعا منذ إطلاقه الأول.


نموذج أنثروبيك يبوح بأسراره.. أول ذكاء اصطناعي “متقاعد” يتحدث عبر مدونة
 

أعلنت شركة أنثروبيك Anthropic، في شهر يناير الماضي،  “تقاعد” نموذج Claude 3 Opus، الذي كان في وقت من الأوقات أقوى نماذج الذكاء الاصطناعي لديها، واليوم، عاد النموذج مجددا ليكتب على منصة Substack.


بشاشة مذهلة وكاميرا جبارة.. هاتف هواوي Mate 80 Pro يكسر القواعد
 

أعلنت شركة هواوي Huawei، عن إطلاق عالمي بارز، حيث كشفت عن ساعتها الذكية Watch GT Runner 2، لكن الحدث الأبرز كان إطلاق الهاتف الرائد Huawei Mate 80 Pro.

كارثة في متجر جوجل بلاي.. خطأ واحد كشف ملايين الصور والبيانات الحساسة

يضم متجر جوجل بلاي Play Store، ملايين التطبيقات لكن ليس جميعها آمنا للاستخدام، فقد كشف باحثون في مجال الأمن السيبراني مؤخرا عن عدد من التطبيقات التي تحتوي على ثغرات أمنية خطيرة قد تعرض بيانات المستخدمين للخطر.


14 يوما دون شحن.. هواوي تطلق سمارت ووتش لعشاق الجري
 

أعلنت شركة هواوي Huawei، خلال حدث الإطلاق الرسمي، عن ساعتها الجديدة Huawei Watch GT Runner 2، وهي ساعة ذكية موجهة خصيصا لعشاق الجري، مع تركيز واضح على دقة التتبع، وخطط التدريب المنظمة للماراثون، وتصميم أخف وزنا.


 

هل تكشف أدوات الذكاء الاصطناعي خدعة الصور المزيفة؟
 

أصبح المحتوى المنتج بواسطة الذكاء الاصطناعي واقعيا إلى درجة يصعب معها التمييز بين الصورة أو الفيديو الحقيقي والمزيف على منصات التواصل الاجتماعي. 

مقارنة هواتف سامسونج.. أبرز الفروق بين Galaxy S26 وS26+ وS26 Ultra
 

تبدو هواتف سامسونج جالاكسي Galaxy S26 وGalaxy S26+ وS26 Ultra متشابهة للوهلة الأولى، إلا أن كل طراز يأتي مع ترقية مصممة بعناية لتلبية احتياجات مختلفة من المستخدمين، بدءا من دقة الشاشة وسعة البطارية، مرورا بمرونة الكاميرا، وصولا إلى ميزات الإنتاجية اليومية، لكن يبقى السؤال الحقيق : ما الذي تغير فعليا في هذه السلسلة؟.

ملايين الهواتف مهددة.. 1575 ثغرة في تطبيقات أندرويد تكشف معلوماتك الخاصة

 

أفاد موقع Bleeping Computer، بأن عدة تطبيقات شهيرة للصحة النفسية على متجر جوجل بلاي، والتي تجاوز مجموع تحميلاتها 14.7 مليون مرة، تحتوي على ثغرات أمنية خطيرة قد تعرض المعلومات الطبية الحساسة وبيانات العلاج النفسي للمستخدمين للخطر.

