محافظ أسوان يستمع لمطالب المواطنين ويوجه لتسخير كافة الإمكانيات لتلبيتها

استمع المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان على الإستماع لمطالب وشكاوى وإحتياجات العديد من المواطنين.

وكلف المحافظ المسئولين بسرعة وضع الحلول العاجلة لها، وتسخير كافة الإمكانيات لتلبيتها والتدخل والتعامل الفوري معها.

جولة ميدانية

وكان قد أدى صلاة الجمعة بمسجد حمدى عبد الله بمنطقة حى الصداقة الجديدة ، بحضور الدكتور أسامة رزق نائب المحافظ ، واللواء ماهر هاشم السكرتير العام ، والدكتور محمد حازم وكيل وزارة الأوقاف ، فضلاً عن القيادات العسكرية والدينية والأكاديمية والتنفيذية ، فيما ألقى خطبة الجمعة الشيخ عبد الله جمعة ، والتى جاءت بعنوان " أيام الله فى رمضان ".