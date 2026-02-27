قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أطيب قلب عرفته.. مي عمر تعلن موعد عزاء والدها برسالة مؤثرة
ركاب التزانزيت والمسافرين داخليا.. باقات سياحية مجانية لعملاء مصر للطيران
طريقة عمل الباذنجان المخلل في رمضان
مواليد 2000 دخلوا مرحلة الانجاب .. الصحة تكشف أبرز المؤشرات السكانية
إقبال غير مسبوق بانتخابات مهندسي بورسعيد.. 12.5ألف عضو مستهدف للإدلاء بأصواتهم
عائلة في واشنطن تنجو من هجوم مسلح بإطلاق 57 رصاصة على منزلها | فيديو
7 مصابين و4 مفقودين في انقلاب ميكروباص داخل ترعة أصفون بالأقصر| تفاصيل
وفاة الفنانة كيتي وهذه وصيتها
محمد الدماطي يوجه رسالة لجمهور الأهلي بعد الغياب عن التشجيع
100 ألف فلسطيني يؤدون صلاة الجمعة الثانية في شهر رمضان بالمسجد الأقصى
سيناريوهات غريبة.. الأهلي طالع نازل في ترتيب جدول الدوري
عارفة عبد الرسول ضيف شرف الحلقات الأخيرة من"أب ولكن"
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ أسوان: تشكيل لجان للرصد الفوري للتعدىات والتعامل معها دون تهاون

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع
محمد عبد الفتاح

ترأس المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان الإجتماع الموسع لتكثيف الجهود ، وإحكام السيطرة على كافة أشكال التعدى على أراضى الدولة ، ولاسيما الأراضى الزراعية ، مع بحث آليات الإستغلال الأمثل للأراضى التى تم إستردادها بما يحقق الصالح العام. 

وأثناء الإجتماع الذى حضره الدكتور أسامة رزق نائب المحافظ ، واللواء ماهر هاشم السكرتير العام ، فضلاً عن رؤساء المراكز والمدن ، ومديرى الجهات التنفيذية المختصة. 

شدد المهندس عمرو لاشين على ضرورة توزيع الأدوار وتحديد المسؤوليات لكل جهة ، وتحقيق أعلى درجات التنسيق والتكامل فيما بينها للعمل بروح الفريق الواحد كخلية نحل لرصد وإزالة أى تعديات فى مهدها ، خاصة الحالات المستحدثة .

جهود

وأكد المحافظ على أهمية تشكيل لجان مختصة داخل كل وحدة محلية ، تتولى الرصد الفورى لحالات التعدى والتعامل معها دون تهاون ، بالتوازى مع التنسيق المستمر مع الأجهزة الأمنية بقيادة اللواء عبد الله جلال مدير أمن أسوان لضمان تنفيذ قرارات الإزالة على أرض الواقع وتحقيق نتائج ملموسة فى أسرع وقت ممكن. 

وأشار المحافظ إلى أن هذا الملف يحظى بمتابعة لحظية من دولة رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولى ، وبإشراف من وزارة التنمية المحلية بقيادة الدكتورة منال عوض .

وكلف بأنه سيتم إتخاذ إجراءات قانونية رادعة وحاسمة تجاه أى مسؤول يثبت تقاعسه أو تخاذله في مواجهة التعديات ، خاصة ما يتعلق بالتعدى على الأراضى الزراعية أو تجريفها أو تبويرها. 

وكلف محافظ أسوان بضرورة تفعيل قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 533 لسنة 2023 الخاص بتشكيل لجان منع التعديات على الأراضى الزراعية بمختلف القرى والمدن والمراكز ، مع إعداد تقرير أسبوعى مدعم بنتائج أعمال اللجان الفرعية ، يتضمن ما تم رصده وإزالته ، وتصنيف الأراضى قطاعياً، لعرضه على اللجنة المركزية بالمحافظة بصورة دورية .

ووجه كذلك بالتحديث المستمر لقاعدة بيانات الأراضى المستردة ، ووضع مقترحات لدراسة الإستخدام الأمثل لكل منها ، وتصنيفها إلى أراضى لإقامة مشروعات للمنفعة العامة ، وأيضاً لطرحها للإستثمار بغرض إقامة مشروعات إستثمارية كثيفة العمالة ، مع إمكانية طرح بعضها بالمزاد العلنى وفقاً للإستخدام المقرر لكل منها ، بما يسهم فى دعم خطط التنمية المستدامة وتعظيم الإستفادة من أصول الدولة لصالح المواطنين ، وترسيخ هيبة القانون ، وهو ما يعكس جدية التعامل مع هذا الملف الحيوى بكل حزم .

أسوان محافظة اسوان اخبار محافظة اسوان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

السيارة لحظة الحادث

مهندس زراعي يدهس مواطنين بسيارة تحمل علم اسرائيل بكرداسة.. صور

السيارة عقب الحادث

طحنوه ضرب وكسروا عربيته.. عقاب أهالي كرداسة لقائد سيارة العلم الإسرائيلي

مباراة الأهلي والزمالك

الأهلي في ورطة.. فيفا ينصف الزمالك في ملف ضم نجم سوبر

مي عز الدين

مي عز الدين تدخل العناية المركزة بعد اجراء عملية جراحية

الميراث

حبس وغرامة 100 ألف جنيه.. عقوبات رادعة لممتنعي تسليم الميراث الشرعي

السيارة عقب الحادث

مخمور أم مريض نفسي.. أقاويل تحيط بصاحب سيارة العلم الإسرائيلي

سعر الذهب

عيار 21 تخطى 7 آلاف جنيه.. أسعار الذهب الآن في مصر

النادي الأهلي وبيراميدز

كاس تصدم بيراميدز في شكوي سحب لقب الدوري من الأهلي| تطور خطير

ترشيحاتنا

خطيب المسجد الحرام

شهر رمضان موسم عظيم.. خطيب المسجد الحرام: لـ 10 أسباب لايعرفها كثيرون

مفتي الجمهورية يهنئ الرئيس السيسي والشعب المصري العظيم بذكرى انتصارات العاشر من رمضان

صفحة مضيئة في تاريخ الوطنية.. مفتي الجمهورية يهنئ الرئيس السيسي والشعب المصري بذكرى انتصارات العاشر من رمضان

خطيب المسجد النبوي

خطيب المسجد النبوي محذرا: الغفلة تُفوت على الإنسان مواسم الخير وتحرمه بركة الطاعة

بالصور

بورش تطرح سيارة 7 راكب لمنافسة آودي Q3

بورش
بورش
بورش

فيديو

جانب من الحادث بسوهاج

رصاص ونار.. فيديو يوثق انتقام شاب من أحد أقاربه وإحراق سيارته في سوهاج

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: رمضان وإعادة تعريف الرجولة والاحتواء

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: بين عجز البشر ومنطق القدر

النائبة سوزي سمير

النائبة سوزي سمير تكتب: العاشر من رمضان.. ذاكرة نصر لا تغيب وروح وطن لا تنكسر

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب : مصر والسعودية في مواجهة التحديات الإقليمية لاستقرار الشرق الأوسط

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: آيةٌ ثبّتت أمةً

المزيد