الشرطة نزلتني الصبح.. باسم سمرة: نمت ليلة كاملة فوق الهرم عشان خايف أنزل

قال الفنان باسم سمرة، إنه قضى ليلة كاملة أعلى الهرم؛ بسبب خوفه من النزول من أعلاه، موضحًا أن التجربة بدأت؛ عندما شجعه أحد أصدقائه على الصعود معه.

وأضاف باسم سمرة، خلال لقائه مع الإعلامية أسما إبراهيم، ببرنامج "حبر سري"، على شاشة "القاهرة والناس"،: "أول مرة طلعت الهرم؛ كان واحد صاحبي طالع وحمِّسني أطلع معاه، والشرطة نزلتنا على كتفهم الصبح؛ بعد ما قضيت ليلة كاملة فوق وكنت مرعوب".

وأوضح أنه لم يكن قادرًا على النوم، وكان يتعرض لكوابيس متكررة، قائلاً: "ما كنتش عارف أنام.. كنت بتعرض لكابوس".

وأشار باسم سمرة، إلى أنه قرر مواجهة خوفه بنفسه، قائلًا: "قدرت أطلع الهرم ومكانش في حل للتخلص من الخوف والكوابيس اللي كنت بتعرض ليها يوميًا غير إني أواجهه، طلعت أنا وصاحبي الهرم وكسرت الخوف من طلوع الهرم وواجهته، الدنيا من فوق الهرم قمر، وهي تجربة تتعاش".

وأكد باسم سمرة، أن هذه هي شخصيته، منوها بأنه كان يخاف أيضًا من البحر، لكنه تمكن من كسر هذا الخوف أيضا.