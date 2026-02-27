قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الأهلي يشكر النائب العام بعد الإفراج عن مجموعة من الجماهير المحبوسة
رمز الأبوة.. خالد الجندي: القرآن تحدث عن سيدنا يعقوب قبل مولد أبيه إسحاق
جمال شعبان: المرض ابتلاء.. والطبيب يعالج لكن الله هو الشافي
مقتل شخص وإصابة 38 آخرين في حادث خروج ترام عن مساره بـ ميلانو
أجواء شتوية قاسية.. الأرصاد: سقوط أمطار علي هذه المناطق غدا
مكملات الكولاجين لا تحمي من التجاعيد.. دراسة تكشف الحقيقة
طاقم تحكيم مباراة الأهلي وزد في الدوري.. بالأسماء
خرجت على العيادة.. أول تعليق من رامز جلال على مقلب غادة عادل في ليفل الوحش
الخارجية الأمريكية : روبيو سيبحث بزيارة لإسرائيل قضايا إيران ولبنان وغزة
بعد فرحة عيد ميلادها .. تفاصيل تعرض مي عز الدين لوعكة صحية
رئيس البرازيل يقبّل الكأس ويتحدى العالم.. لولا: مونديال 2026 سيكون باسمنا
مش بيلاعبوني وبيأثروا على مسيرتي.. أشرف داري يهدد باللجوء لـ فيفا ضد الأهلي
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
توك شو

الشرطة نزلتني الصبح.. باسم سمرة: نمت ليلة كاملة فوق الهرم عشان خايف أنزل

باسم سمرة
باسنتي ناجي

قال الفنان باسم سمرة، إنه قضى ليلة كاملة أعلى الهرم؛ بسبب خوفه من النزول من أعلاه، موضحًا أن التجربة بدأت؛ عندما شجعه أحد أصدقائه على الصعود معه.

وأضاف باسم سمرة، خلال لقائه مع الإعلامية أسما إبراهيم، ببرنامج "حبر سري"، على شاشة "القاهرة والناس"،: "أول مرة طلعت الهرم؛ كان واحد صاحبي طالع وحمِّسني أطلع معاه، والشرطة نزلتنا على كتفهم الصبح؛ بعد ما قضيت ليلة كاملة فوق وكنت مرعوب".

وأوضح أنه لم يكن قادرًا على النوم، وكان يتعرض لكوابيس متكررة، قائلاً: "ما كنتش عارف أنام.. كنت بتعرض لكابوس".

وأشار باسم سمرة، إلى أنه قرر مواجهة خوفه بنفسه، قائلًا: "قدرت أطلع الهرم ومكانش في حل للتخلص من الخوف والكوابيس اللي كنت بتعرض ليها يوميًا غير إني أواجهه، طلعت أنا وصاحبي الهرم وكسرت الخوف من طلوع الهرم وواجهته، الدنيا من فوق الهرم قمر، وهي تجربة تتعاش".

وأكد باسم سمرة، أن هذه هي شخصيته، منوها بأنه كان يخاف أيضًا من البحر، لكنه تمكن من كسر هذا الخوف أيضا.

مباراة الأهلي والزمالك

الأهلي في ورطة.. فيفا ينصف الزمالك في ملف ضم نجم سوبر

مي عز الدين

مي عز الدين تدخل العناية المركزة بعد إجراء عملية جراحية

سعر الذهب

عيار 21 تخطى 7 آلاف جنيه.. أسعار الذهب الآن في مصر

النادي الأهلي وبيراميدز

كاس تصدم بيراميدز في شكوي سحب لقب الدوري من الأهلي| تطور خطير

حبس زوجة شقيق خطيب عروس بورسعيد 4 أيام

إخلاء سبيل خطيب عروس بورسعيد وأسرته بعد تحقيقات تجاوزت 18 ساعة

أحمد عبدالقادر

عرض مؤجل.. الزمالك يرد علي ضمه ونجم الأهلي يناور| القصة كاملة

أحمد عبدالقادر

رد صادم من الأهلي على تعاقد الزمالك مع أحمد عبدالقادر

أسعار الذهب اليوم

انخفاض أسعار الذهب اليوم الجمعة في مصر.. عيار 21 يسجل هذا المستوى

البهاق

قنبلة 2026.. اكتشاف علاج يقضى على مرض البهاق من داخل الجسم

الكبد

عشان ماتوصلش للخطر .. أعرف أعراض تليف الكبد وعلاجه وطرق الوقاية

الفلفل الحلو

الفلفل الحلو يمتلك فوائد غير متوقعة

مكملات الكولاجين لا تحمي من التجاعيد.. دراسة تكشف الحقيقة

عصير الرمان على مائدة الإفطار.. كنز صحي ينعش القلب ويعوض طاقة الصيام

أفضل وقت لتناول مكملات الحديد في رمضان لزيادة الامتصاص وتجنب الأعراض الجانبية

طريقة عمل الفراخ البروست المقرمشة زى المطاعم

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: رمضان وإعادة تعريف الرجولة والاحتواء

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: بين عجز البشر ومنطق القدر

النائبة سوزي سمير

النائبة سوزي سمير تكتب: العاشر من رمضان.. ذاكرة نصر لا تغيب وروح وطن لا تنكسر

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب : مصر والسعودية في مواجهة التحديات الإقليمية لاستقرار الشرق الأوسط

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: آيةٌ ثبّتت أمةً

