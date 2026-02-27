الخارجية الأمريكية : روبيو سيبحث بزيارة لإسرائيل قضايا إيران ولبنان وغزة

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، يوم الجمعة، أن وزير الخارجية ماركو روبيو سيتوجه إلى إسرائيل مطلع الأسبوع المقبل لمناقشة إيران وقضايا إقليمية أخرى.

وزير الخارجية الأمريكي يزور إسرائيل

ويأتي الإعلان عن زيارة روبيو وسط مخاوف متزايدة من شن الولايات المتحدة هجمات على إيران.

وسيزور روبيو إسرائيل يومي الاثنين والثلاثاء، وفقاً لما صرح به المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، تومي بيجوت.

وقال بيجوت في بيان: "سيناقش الوزير مجموعة من الأولويات الإقليمية، بما في ذلك إيران ولبنان والجهود المبذولة لتنفيذ خطة الرئيس ترامب للسلام المكونة من 20 نقطة بشأن غزة".

وذكر موقع "إم إس ناو" الإخباري، يوم الجمعة، أن وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي سيلتقي، يوم الجمعة أيضاً، بنائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس ومسؤولين أمريكيين آخرين في واشنطن لإجراء "محادثات لم يُعلن عنها سابقاً، في محاولة لتجنب الحرب مع إيران".

ويتولى البوسعيدي دور الوسيط في المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران لتهدئة التوترات بشأن المطالب الأمريكية بكبح برنامج الجمهورية الإسلامية النووي.