عمرو الليثي يجبر بخاطر سائق الجرار بليغ حمدي ويهديه جائزة مالية

قال الإعلامي د. عمرو الليثي في مقدمة الحلقة الثانية من برنامج " أجمل ناس " علي شاشة الحياة أننا يوميا نقابل الناس البسطاء ونقدم لهم جوائز مالية تحت شعار "هنسعد قلوبكم ونفرح بيوتكم" كما اننا نذهب الي أهالينا من الفلاحين ونستمع اي تجربتهم في الزراعة وأيضا من خلال فقرة" نهر الخير " نقدم المشاريع الخيرية لأهالينا في كافة المحافظات .

وأضاف ان الدنيا لسه بخير وهنحاول طوال حلقات البرنامج في إسعاد القلوية الحزينة والمرضي ونسعد قلوبهم ويارب خلال شهر رمضان نملا حياتكم خير وبركة وسعادة

وافتتح الليثي الحلقة بالتأكيد علي اهمية الصدقات وجبر خاطر الناس والعطف عليهم ومساعدتهم حتي ننال الخير والبر في حياتنا وفي الآخرة والفوز بالجنة

والتقي الليثي من خلال فقرة سيارة المفاجأت مع سائق جرار يسير علي الطريق وتحدث معه عم اسمه وعمله فاجاب ان اسمه بليغ حمدي وعقب الليثي انت اسمك فني قوي وان عمره ٤٥ عام ولدي ولدان في مراحل التعليم المختلفة

وقال انني اشتغل علي الجرار وربنا بيرزقني ب ١٠٠ جنيه في اليوم او اكثر وممكن لا يكون هناك شغل ، ونفسي ربنا يسترني ويبارك في اولادي وان استطيع ان ابني منزل لهم

ووجه الليثي الشكر له علي مجهوده وجبر بخاطره موجها له سوال بسيط حتي يعطيه جائزة مالية ، وبالفعل أهداه جائزة مالية قدرها خمسة الاف جنيه

وسط سعادته وفرحته

ويذكر أن برنامج "أجمل ناس" يذاع يومياً في الساعة ٦:١٥ بعد الإفطار خلال شهر رمضان، ويقدم جوائز مالية قيمة، لأهالينا في شتي محافظات الجمهورية، ومن داخل كل قرية ومدينة وشارع.

وأكبر مسابقة في المعلومات المختلفة في شهررمضان الكريم على شاشات قنوات الحياة، مع أصحاب المهن المختلفة، وأيضاً مع سيارة "المفاجأت" وتحقيق الأمنيات لأهالينا ودعمهم وادخال البسمة والسرور علي قلوبهم.