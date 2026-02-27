مواصفات أودي E5 سبورتباك الجديدة.. وهذا سعرها عالميًا

يعد طراز أودي E5 سبورتباك الجديد، من أبرز السيارات التي تحمل العلامة الألمانية، وسط قطاع السيارات الكهربائية ذات الأداء المرتفع التي انطلقت عالميًا، ويأتي هذا الإصدار بتصميم سبورتباك يجمع بين الطابع الرياضي والانسيابية، مع باقة كبيرة من التجهيزات.

مواصفات أودي E5 سبورتباك

تعتمد أودي E5 سبورتباك على منظومة كهربائية قادرة على توليد قوة تصل إلى 776 حصانًا، ما يضعها ضمن فئة السيارات الكهربائية عالية الأداء، بينما يصل مدى القيادة إلى 773 كيلومترًا وفق معيار CLTC، وهو رقم يعزز من قدرتها على تلبية الاستخدام اليومي وبعض الرحلات الطويلة دون الحاجة المتكررة لإعادة الشحن.

أودي E5 سبورتباك

تجهيزات أودي E5 سبورتباك

زُودت السيارة بـ 3 رادارات و11 كاميرا و12 حساسًا فوق صوتي، ونظام لايدار الذي يعزز من قدرات أنظمة المساعدة والقيادة المتقدمة، إلى جانب حزمة واسعة من وسائل الاستشعار، حيث تشمل هذه المنظومة بشكل تكاملي لدعم أنظمة السلامة والرؤية المحيطية.

أودي E5 سبورتباك

وتضم مقصورة أودي E5 سبورتباك شاشة ممتدة بعرض 59 بوصة تغطي لوحة القيادة بالكامل، في توجه يعكس الاعتماد المتزايد على الواجهات الرقمية، كما تتضمن عجلة قيادة متعددة الوظائف، ونظامًا صوتيًا ترفيهيًا متطورًا.

أودي E5 سبورتباك

أبعاد أودي E5 سبورتباك

ترتكز أودي E5 سبورتباك على قاعدة عجلات بطول 2,950 ملم، ويظهر الطابع الرياضي من خلال الجنوط ذات التصميم الهندسي الانيق، إضافة إلى مقابض الأبواب المخفية التي تعزز من الانسيابية الهوائية.

وتعتمد السيارة على مصابيح أمامية حادة تعمل بتقنية LED، تمنح الواجهة مظهرًا هجوميًا، كما يأتي الزجاج الخلفي بتعتيم ينسجم مع الطابع الرياضي.

أودي E5 سبورتباك

سعر أودي E5 سبورتباك عالميًا

تُطرح أودي E5 سبورتباك حاليًا في الأسواق العالمية بسعر يبدأ من 205,900 يوان، وهو أقل من السعر الذي طُرحت به عند انطلاقها الأول، حيث كانت تتراوح بين 235,900 و319,900 يوان، أي ما يعادل وقتها 34,300 و46,600 دولار أمريكي، أي بنسبة انخفاض بلغت 30 ألف يوان.