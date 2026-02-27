قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مسلسل كان ياما كان.. نقل يسرا اللوزي للمستشفى بعد محاولتها الانتحار
لا تعايرني ولا أعايرك .. رد فعل صادم من نجم الزمالك على حكم الفيفا ضد الأهلي
عيسى سي حكمًا لمباراة الأهلي والترجي في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا
حزن عصام عمر بعد وفاة والدته في الحلقة العاشرة من مسلسل عين سحرية
أحمد عبد الحميد: كزبرة موهوب ويستحق البطولة.. والسوشيال ميديا تظلم وتضلل أحيانًا
هل يجوز استخدام لصقات النيكوتين في نهار رمضان؟.. الإفتاء توضح رأي الشرع
أغرب مكافأة | شركة تمنح موظفيها 26 مليون دولار نقدا : خذ ما تستطيع حمله
كهربائية بالكامل.. الكشف عن ولينج MINI بتصميم صغير الحجم
ترامب: لدينا أعظم جيش في العالم.. وأتمنى عدم استخدامه ضد إيران
عفاف رشاد: ألغيت سفري بسبب دروي في المداح 6| خاص
السكة الحديد: تشكيل لجنة لفحص القطار 977 بعد خروج عربتين عن القضبان بالأقصر
كم باقى على عيد الفطر 2026 فى مصر؟.. الحسابات الفلكية تحدد
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

مواصفات أودي E5 سبورتباك الجديدة.. وهذا سعرها عالميًا

أودي E5 سبورتباك
أودي E5 سبورتباك
صبري طلبه

يعد طراز أودي E5 سبورتباك الجديد، من أبرز السيارات التي تحمل العلامة الألمانية، وسط قطاع السيارات الكهربائية ذات الأداء المرتفع التي انطلقت عالميًا، ويأتي هذا الإصدار بتصميم سبورتباك يجمع بين الطابع الرياضي والانسيابية، مع باقة كبيرة من التجهيزات.

مواصفات أودي E5 سبورتباك 

تعتمد أودي E5 سبورتباك على منظومة كهربائية قادرة على توليد قوة تصل إلى 776 حصانًا، ما يضعها ضمن فئة السيارات الكهربائية عالية الأداء، بينما يصل مدى القيادة إلى 773 كيلومترًا وفق معيار CLTC، وهو رقم يعزز من قدرتها على تلبية الاستخدام اليومي وبعض الرحلات الطويلة دون الحاجة المتكررة لإعادة الشحن.

 أودي E5 سبورتباك

تجهيزات أودي E5 سبورتباك

زُودت السيارة بـ 3 رادارات و11 كاميرا و12 حساسًا فوق صوتي، ونظام لايدار الذي يعزز من قدرات أنظمة المساعدة والقيادة المتقدمة، إلى جانب حزمة واسعة من وسائل الاستشعار، حيث تشمل هذه المنظومة بشكل تكاملي لدعم أنظمة السلامة والرؤية المحيطية.

 أودي E5 سبورتباك

وتضم مقصورة أودي E5 سبورتباك شاشة ممتدة بعرض 59 بوصة تغطي لوحة القيادة بالكامل، في توجه يعكس الاعتماد المتزايد على الواجهات الرقمية، كما تتضمن عجلة قيادة متعددة الوظائف، ونظامًا صوتيًا ترفيهيًا متطورًا. 

 أودي E5 سبورتباك

أبعاد أودي E5 سبورتباك

ترتكز أودي E5 سبورتباك على قاعدة عجلات بطول 2,950 ملم، ويظهر الطابع الرياضي من خلال الجنوط ذات التصميم الهندسي الانيق، إضافة إلى مقابض الأبواب المخفية التي تعزز من الانسيابية الهوائية.

وتعتمد السيارة على مصابيح أمامية حادة تعمل بتقنية LED، تمنح الواجهة مظهرًا هجوميًا، كما يأتي الزجاج الخلفي بتعتيم ينسجم مع الطابع الرياضي.

 أودي E5 سبورتباك

سعر أودي E5 سبورتباك عالميًا 

تُطرح أودي E5 سبورتباك حاليًا في الأسواق العالمية بسعر يبدأ من 205,900 يوان، وهو أقل من السعر الذي طُرحت به عند انطلاقها الأول، حيث كانت تتراوح بين 235,900 و319,900 يوان، أي ما يعادل وقتها 34,300 و46,600 دولار أمريكي، أي بنسبة انخفاض بلغت 30 ألف يوان.

أودي E5 أودي E5 أودي E5 سبورتباك مواصفات أودي E5 سبورتباك السيارة أودي E5 سبورتباك مواصفات السيارة أودي E5 سبورتباك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مباراة الأهلي والزمالك

الأهلي في ورطة.. فيفا ينصف الزمالك في ملف ضم نجم سوبر

مي عز الدين

مي عز الدين تدخل العناية المركزة بعد إجراء عملية جراحية

سعر الذهب

عيار 21 تخطى 7 آلاف جنيه.. أسعار الذهب الآن في مصر

الجرام يتخطى 8000 جنيه.. مفاجأة في سعر الذهب اليوم بعد قفزة كبيرة

الجرام يتخطى الـ8000 جنيه.. مفاجأة في سعر الذهب اليوم بعد قفزة كبيرة

النادي الأهلي وبيراميدز

كاس تصدم بيراميدز في شكوي سحب لقب الدوري من الأهلي| تطور خطير

أحمد عبدالقادر

عرض مؤجل.. الزمالك يرد علي ضمه ونجم الأهلي يناور| القصة كاملة

حبس زوجة شقيق خطيب عروس بورسعيد 4 أيام

إخلاء سبيل خطيب عروس بورسعيد وأسرته بعد تحقيقات تجاوزت 18 ساعة

أحمد عبدالقادر

رد صادم من الأهلي على تعاقد الزمالك مع أحمد عبدالقادر

ترشيحاتنا

انقاذ طفل باسوس

إنقاذ "رجل" طفل باسوس من البتر .. تفاصيل عملية استغرقت 15 ساعة داخل معهد ناصر

جانب من الفاعليات

تدريس عين شمس يحتفي بحسين عيسى بتوليه منصب نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية

محمد البربري أستاذ ورئيس قسم الجراحة بكلية طب قصر العيني

رئيس جامعة القاهرة يهنئ محمد البربري بالزمالة الفخرية من الكلية الملكية للجراحين بإدنبرة

بالصور

دراسة تحسم الجدل.. الأسبرين لا يمنع سرطان القولون سريعا وقد يسبب نزيفا خطيرا

هل يحمي الأسبرين من سرطان القولون؟
هل يحمي الأسبرين من سرطان القولون؟
هل يحمي الأسبرين من سرطان القولون؟

مكملات الكولاجين لا تحمي من التجاعيد.. دراسة تكشف الحقيقة

هل تحمي مكملات الكولاجين من ظهور التجاعيد؟
هل تحمي مكملات الكولاجين من ظهور التجاعيد؟
هل تحمي مكملات الكولاجين من ظهور التجاعيد؟

عصير الرمان على مائدة الإفطار.. كنز صحي ينعش القلب ويعوض طاقة الصيام

فوائد شرب عصير الرمان في شهر رمضان
فوائد شرب عصير الرمان في شهر رمضان
فوائد شرب عصير الرمان في شهر رمضان

أفضل وقت لتناول مكملات الحديد في رمضان لزيادة الامتصاص وتجنب الأعراض الجانبية

أفضل توقيت لتناول الحديد في رمضان
أفضل توقيت لتناول الحديد في رمضان
أفضل توقيت لتناول الحديد في رمضان

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: رمضان وإعادة تعريف الرجولة والاحتواء

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: بين عجز البشر ومنطق القدر

النائبة سوزي سمير

النائبة سوزي سمير تكتب: العاشر من رمضان.. ذاكرة نصر لا تغيب وروح وطن لا تنكسر

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب : مصر والسعودية في مواجهة التحديات الإقليمية لاستقرار الشرق الأوسط

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: آيةٌ ثبّتت أمةً

المزيد