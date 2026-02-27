بقوة تصل لـ 760 حصانًا.. أودي RS Q8 في أحدث تعديل

واصلت ABT المتخصصة في مجال تعديل السيارات، من تألقها مجددًا، بعد أن وضعت لمساتها الساحرة لسيارة أودي الألمانية، تحديدًا من طراز RS Q8 موديل 2026 الجديدة.

أودي RS Q8 بحزمة تعديل ABT

حصلت أودي RS Q8 على حزمة تطوير من ABT Sportsline ، لتقدم نسختين محسنتين من حيث الأداء، المرحلة الأولى من التعديل ترفع القدرة الإجمالية إلى 740 حصانًا، مع عزم دوران يبلغ نحو 919 نيوتن متر، ما يمنح السيارة دفعة إضافية مقارنة بالمواصفات القياسية.

أودي RS Q8

أما المرحلة الثانية، وهي الأعلى ضمن البرنامج، فترتقي بالقوة إلى 760 حصانًا، مع عزم دوران يصل إلى حوالي 979 نيوتن متر، هذه الأرقام تضع السيارة في نطاق سيارات الأداء الفائق ضمن فئة المركبات الرياضية متعددة الاستخدام.

وتعتمد حزمة الترقية على إعادة برمجة شاملة لوحدة التحكم الإلكترونية بالمحرك، بما يسمح باستخراج قدرات إضافية من المحرك ثماني الأسطوانات دون تغيير البنية الأساسية له.

أودي RS Q8

ويأتي هذا التطوير متوافقًا مع نظام الدفع الكلي للعجلات الذي تشتهر به أودي، ما يضمن توزيع القوة بكفاءة على المحاور الأربعة، خاصة في ظروف القيادة الديناميكية أو عند الانطلاق بقوة من الثبات.

التعديلات الخارجية لسيارة أودي RS Q8

لم تقتصر تعديلات ABT على الجوانب الميكانيكية، بل شملت أيضًا عناصر تصميمية واضحة تعزز الحضور البصري للسيارة، حيث ارتكزت النسخة المعدلة على عجلات رياضية قياس 23 بوصة من طراز HIGH PERFORMANCE IR23RSQ8-S، ما يمنح السيارة مظهرًا أكثر اتساعًا وثباتًا على الطريق.

أودي RS Q8

كما تم تزويد الواجهة الأمامية بعناصر من ألياف الكربون، إلى جانب شفة سفلية أسفل الصادم الأمامي تدعم الانسيابية وتعزز الطابع الرياضي، وتظهر أقواس العجلات الأمامية بشعار RSQ8-S، في إشارة إلى النسخة الخاصة، فيما حصلت السيارة على جناح خلفي مصنوع من ألياف الكربون وفتحات تهوية باللون الأسود اللامع.

أودي RS Q8

وتحافظ السيارة على ملامحها الحادة في المقدمة، مع مصابيح أمامية تعمل بتقنية LED تعزز الرؤية الليلية وتنسجم مع الخطوط التصميمية التي تتسم بالشراسة، وتتكامل هذه العناصر مع بقية الإضافات الخارجية لتقديم مظهر أكثر جرأة دون تغيير جوهري في هوية RS Q8 الأساسية.

سعر حزمة ترقيات أودي RS Q8 من ABT

تبلغ قيمة حزمة تعديلات ABT نحو 63,000 دولار أمريكي، وهي تكلفة تضاف إلى السعر الأساسي لسيارة أودي RS Q8 ويعكس هذا الرقم طبيعة التعديلات المقدمة، سواء من حيث الزيادة في القوة والعزم أو من خلال العناصر التصميمية.