"الأمن الغذائي أولاً".. إنتاج 12 طن أسماك بمحطتي "الخاشعة" و"المنزلة"
صرف منحة 400 جنيه.. أسعار السلع التموينية لشهر فبراير 2026
القوات البرية الإيرانية: نحن على أهبة الاستعداد لمواجهة أي تحركات معادية
روسيا تعرض وساطتها لحل الخلافات بين أفغانستان وباكستان
مبادرة "100 مليون صحة": فحص 719 ألف مولود للكشف عن الأمراض الوراثية بالمجان
الطقس اليوم.. تحذير من انخفاض جديد في الحرارة وأمطار بهذه المحافظات
صندوق النقد يوافق على قرض لأوكرانيا بـ 8.1 مليار دولار
حبس وغرامة 100 ألف جنيه.. عقوبات رادعة لممتنعي تسليم الميراث الشرعي
موعد والقناة الناقلة لقرعة دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا اليوم
أمريكا تجهز وحدة المسيرات الانتحارية للمشاركة في الهجوم على إيران
شرط أمريكي لعقد لقاء بين روبيو ووزير خارجية سوريا في ميونيخ
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار البلد

"الأمن الغذائي أولاً".. إنتاج 12 طن أسماك بمحطتي "الخاشعة" و"المنزلة"

جهاز حماية وتنمية البحيرات
جهاز حماية وتنمية البحيرات
شيماء مجدي

في إطار توجيهات اللواء أ.ح الحسين فرحات "المدير التنفيذي لجهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية"، يواصل الجهاز تنفيذ خطته لتعظيم الاستفادة من المفرخات ومحطات التحضين التابعة له، بما يسهم في زيادة الإنتاج ودعم منظومة الاستزراع السمكي.

أسفرت أعمال الصيد بمحطة تحضين الخاشعة عن إنتاج نحو 6 أطنان من الأسماك المتنوعة، من حوض تبلغ مساحته حوالي فدان ونصف، وذلك في إطار الإلتزام بالبرامج الفنية المعتمدة ومتابعة مراحل التربية والتحضين بدقة.

كما أسفرت أعمال الصيد بمفرخ المنزلة عن إنتاج نحو 6 أطنان من الأسماك المتنوعة، من حوض تبلغ مساحته نحو فدان ونصف، بما يعكس كفاءة التشغيل وحُسن إدارة الأحواض السمكية.

وأكد السيد اللواء أ.ح الحسين فرحات أن الجهاز يولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير ورفع كفاءة محطات التحضين والمفرخات السمكية، باعتبارها الركيزة الأساسية في دعم الإنتاج السمكي وتحقيق الأمن الغذائي.

وأوضح أن النتائج المحققة تعكس نجاح خطط التشغيل والمتابعة الميدانية المستمرة، مشددًا على أهمية الاستمرار في تطبيق الأساليب العلمية الحديثة لتحقيق أفضل معدلات إنتاج وجودة.

ومن جانبه، صرّح المهندس فخري عياد "مدير عام الإدارة العامة للمفرخات بالجهاز"، أن ما تحقق من نتائج بمحطة تحضين الخاشعة ومفرخ المنزلة يُعد انعكاسًا مباشرًا لحُسن التخطيط الفني والالتزام ببرامج التغذية والرعاية الصحية، مؤكدًا استمرار أعمال التطوير والدعم الفني للمواقع التابعة للجهاز لزيادة معدلات الإنتاج وتحقيق الاستدامة.

وأوضح المهندس نادر عيد "مدير محطة تحضين الخاشعة" أن أعمال الصيد جاءت بعد متابعة دقيقة لمراحل التحضين والنمو، وتنفيذ خطة تشغيل متكاملة، مما ساهم في تحقيق إنتاج جيد وجودة مناسبة للأسماك، مشيرًا إلى حرص فريق العمل على الالتزام الكامل بالتعليمات الفنية.

كما أكد المهندس محمد أحمد حسن "مدير مفرخ المنزلة"، أن النتائج المحققة تعكس الجهد المبذول من فرق العمل داخل المفرخ، والتنسيق المستمر لضمان انتظام برامج التغذية والرعاية، مع الالتزام بإجراءات الأمن والسلامة خلال أعمال الصيد.

واختُتمت أعمال الصيد بتوجيه الشكر والتقدير للعاملين بمحطة تحضين الخاشعة ومفرخ المنزلة، تقديرًا لجهودهم والتزامهم، مع التأكيد على مواصلة العمل وفق خطة الجهاز لزيادة الإنتاج وتعظيم الاستفادة من الإمكانات المتاحة.

حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية المفرخات منظومة الاستزراع السمكي أعمال الصيد الإنتاج السمكي

