«إياتا» تفتح باب الترشح لجوائز التنوع والشمول 2026.. و25 ألف دولار لكل فئة بارزة

أعلن الاتحاد الدولي للنقل الجوي فتح باب الترشح للدورة الجديدة لعام 2026 من جوائز التنوع والشمول (Diversity & Inclusion Awards)، التي تهدف إلى تكريم المبادرات والقيادات البارزة في دعم ثقافة التنوع وتعزيز بيئة عمل شاملة داخل صناعة الطيران.

وتُمنح الجوائز ضمن ثلاث فئات رئيسية، تشمل جائزة “القدوة الملهمة” التي تكرّم سيدة تشغل منصبًا قياديًا رفيعًا في قطاع النقل الجوي، وكان لها تأثير ملموس في دعم التنوع والشمول على المستوى العالمي. كما تتضمن جائزة “النجمة الصاعدة” المخصصة لمحترفة طيران تقل عن 40 عامًا، أظهرت قيادة واضحة من خلال مبادرات عملية دعمت التنوع وأحدثت أثرًا إيجابيًا في الصناعة. أما الفئة الثالثة فهي جائزة “فريق التنوع والشمول”، وتُمنح لإحدى شركات الطيران الأعضاء في الاتحاد التي حققت تغييرًا إيجابيًا ملموسًا وقابلًا للقياس في هذا المجال.

وقال ويلي والش، المدير العام للاتحاد الدولي للنقل الجوي، إن قطاع الطيران المتنوع والشامل يُعد عنصرًا أساسيًا لجذب الكفاءات اللازمة لدعم نمو الصناعة، وتمكينها من توفير الربط الجوي الذي يدعم التجارة والسياحة وفرص العمل والتنمية الاقتصادية. وأعرب عن تطلعه لاستقبال ترشيحات تعكس الجهود المتواصلة داخل القطاع لجعل الطيران مسارًا مهنيًا جاذبًا ومتاحًا للجميع.

وتبلغ قيمة كل جائزة 25 ألف دولار أمريكي، برعاية سخية من الخطوط الجوية القطرية، ويتم صرف المبلغ للفائز مباشرة أو لصالح مؤسسة خيرية يختارها لدعم مبادرات التنوع والشمول.

من جانبها، أكدت الخطوط الجوية القطرية أن التنوع يمثل عنصرًا أساسيًا في طبيعة عمل قطاع الطيران، الذي يعتمد يوميًا على التعاون بين ثقافات وخلفيات متعددة، مشيرة إلى فخرها بالشراكة المستمرة مع الاتحاد الدولي للنقل الجوي في دعم هذه الجوائز وتكريم الأفراد والفرق التي تقود مسيرة التطوير في الصناعة.

وستتولى لجنة تحكيم مستقلة برئاسة كارين ووكر، رئيسة تحرير مجلة Air Transport World، تقييم الترشيحات، وتضم اللجنة الفائزين بجوائز عام 2025، وهم: كلوديا زاباتا-كاردوني (فئة القدوة الملهمة)، وكاثرين مولوني (فئة النجمة الصاعدة)، وكريستيانا سكوت (فئة فريق التنوع والشمول).

ومن المقرر إعلان أسماء الفائزين خلال الاجتماع السنوي العام الثاني والثمانين للاتحاد الدولي للنقل الجوي، والقمة العالمية للنقل الجوي، المقرر عقدهما في الفترة من 6 إلى 8 يونيو 2026 في مدينة ريو دي جانيرو بالبرازيل.