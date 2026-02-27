قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
انخفاض أسعار الذهب اليوم الجمعة في مصر.. عيار 21 يسجل هذا المستوى
كاس تصدم بيراميدز في شكوي سحب لقب الدوري من الأهلي| تطور خطير
بث مباشر لـ صلاة الجمعة من مسجد المشير طنطاوي بحضور الرئيس السيسي
خبراء الضرائب: مصر اقتربت من الاكتفاء الذاتي في السكر.. لكن المصانع تعاني
موعد خسوف القمر الكلي في رمضان 2026
الرئيس السيسي يؤدي صلاة الجمعة بمسجد المشير طنطاوي
لتعزيز التنسيق الإقليمي.. اتصال هاتفي بين وزيري خارجية مصر والسعودية
تحريات وتفريغ كاميرات.. تحقيقات موسعة في دهس مهندس مواطنين بسيارة العلم الاسرائيلي
الرئيس السيسي يصل مسجد المشير طنطاوي لأداء صلاة الجمعة
لماذا تتصاعد المواجهات بين أفغانستان وباكستان مجددًا؟ | تقرير
وزير الأوقاف يهنئ الرئيس السيسي والشعب بذكرى نصر العاشر من رمضان
الزراعة: التوسع في المنافذ لضبط الأسعار ومحاربة الاحتكار وتخفيضات 30%
مسيرات الدعم السريع تستهدف مدرستين في إقليم النيل الأزرق

نازحات بسبب الحرب في السودان
أفادت مصادر محلية في قيسان بإقليم النيل الأزرق بأن طائرات مسيرة يعتقد أنها تابعة لـ قوات الدعم السريع والحركة الشعبية لتحرير السودان-شمال استهدفت مدرستين في المنطقة، ما أثار حالة من الذعر بين السكان.

بحسب المعلومات الأولية، أسفرت الضربات عن أضرار في المباني التعليمية، فيما لم تتضح بعد حصيلة دقيقة للخسائر البشرية. فرق الإسعاف والسلطات المحلية هرعت إلى الموقع لتقييم الأضرار والتأكد من سلامة الطلاب والعاملين.

ويأتي استهداف منشآت تعليمية في ظل تدهور أمني متصاعد في الإقليم، ما يزيد من المخاوف بشأن سلامة المدنيين والبنية التحتية الحيوية، خاصة مع استمرار النزاع المسلح في مناطق عدة من السودان.

تشهد ولاية النيل الأزرق توترات متكررة بين أطراف النزاع، وسط تحذيرات من تفاقم الأزمة الإنسانية ونزوح السكان من مناطق المواجهات. ويعكس استخدام الطائرات المسيّرة تطورًا لافتًا في طبيعة العمليات العسكرية داخل الإقليم.

حتى الآن، لم تصدر بيانات رسمية مفصلة من الأطراف المعنية بشأن الحادثة، فيما تتواصل الجهود لتحديد حجم الأضرار وتداعيات الهجوم.

