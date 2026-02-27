مسيرات الدعم السريع تستهدف مدرستين في إقليم النيل الأزرق

أفادت مصادر محلية في قيسان بإقليم النيل الأزرق بأن طائرات مسيرة يعتقد أنها تابعة لـ قوات الدعم السريع والحركة الشعبية لتحرير السودان-شمال استهدفت مدرستين في المنطقة، ما أثار حالة من الذعر بين السكان.

أضرار مادية ومخاوف إنسانية

بحسب المعلومات الأولية، أسفرت الضربات عن أضرار في المباني التعليمية، فيما لم تتضح بعد حصيلة دقيقة للخسائر البشرية. فرق الإسعاف والسلطات المحلية هرعت إلى الموقع لتقييم الأضرار والتأكد من سلامة الطلاب والعاملين.

ويأتي استهداف منشآت تعليمية في ظل تدهور أمني متصاعد في الإقليم، ما يزيد من المخاوف بشأن سلامة المدنيين والبنية التحتية الحيوية، خاصة مع استمرار النزاع المسلح في مناطق عدة من السودان.

تصعيد في النيل الأزرق

تشهد ولاية النيل الأزرق توترات متكررة بين أطراف النزاع، وسط تحذيرات من تفاقم الأزمة الإنسانية ونزوح السكان من مناطق المواجهات. ويعكس استخدام الطائرات المسيّرة تطورًا لافتًا في طبيعة العمليات العسكرية داخل الإقليم.

حتى الآن، لم تصدر بيانات رسمية مفصلة من الأطراف المعنية بشأن الحادثة، فيما تتواصل الجهود لتحديد حجم الأضرار وتداعيات الهجوم.