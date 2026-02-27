قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وظائف البنك المركزي المصري 2026.. فرصة قدم الآن

محمد غالي

يبحث عدد كبير من المواطنون عن الوظائف الخالية التي أعلنها البنك المركزي المصري عن فتح باب التقديم لشغل عدد من الوظائف المتخصصة في قطاع تكنولوجيا المعلومات، مستهدفا استقطاب كفاءات قادرة على دعم الأنظمة الحيوية وتطوير الحلول الرقمية داخل الجهاز المصرفي.

وتأتي هذه الخطوة في وقت يشهد فيه القطاع المالي توسعا ملحوظا في الخدمات الرقمية واعتمادا متزايدا على البنية التحتية التقنية المتقدمة، ما يفرض ضرورة تعزيز القدرات الفنية وضمان استمرارية الأعمال وفق أعلى معايير الكفاءة والأمان.

وأعلن البنك المركزي المصري عن فتح باب التقديم لشغل عدد من الوظائف الخالية بقطاع تكنولوجيا المعلومات، في خطوة تعكس توجهه نحو تعزيز قدراته التقنية وتطوير البنية الرقمية الداعمة للقطاع المصرفي، تزامنا مع تسارع وتيرة مشروعات التحول الرقمي وتحديث الأنظمة التشغيلية داخل الجهاز المصرفي.

وأوضح البنك أن الوظائف المطروحة تستهدف استقطاب كوادر متخصصة في مجالات قواعد البيانات، والبنية التحتية، والأنظمة المصرفية، وهندسة البيانات، وضمان جودة التطبيقات، بما يسهم في دعم استقرار وكفاءة الأنظمة التكنولوجية الحيوية التي يعتمد عليها القطاع المالي.

وتضم قائمة الوظائف المتاحة: مسؤول أول إدارة قواعد البيانات (Oracle)، ومسؤول أول إدارة قواعد البيانات (SQL)، ورئيس فريق أنظمة التشغيل (Unix وLinux)، ومسؤول أول أنظمة التشغيل (Unix وLinux)، إلى جانب مسؤول أول إدارة أنظمة (SWIFT)، وأخصائي أول برامج العمليات المصرفية، وأخصائي معمارية البيانات، ومدير هندسة البيانات، فضلا عن مهندس أول ضمان جودة واختبارات تسليم التطبيقات.

ودعا البنك الراغبين في التقدم إلى الاطلاع على الشروط والمتطلبات الخاصة بكل وظيفة عبر الصفحة الرسمية للتوظيف على موقعه الإلكتروني، على أن يكون آخر موعد لتلقي الطلبات يوم الثلاثاء الموافق 3 مارس 2026، مؤكدا أهمية استيفاء المعايير الفنية والخبرات المطلوبة لضمان اختيار الكفاءات المؤهلة لدعم مسيرة التطوير التكنولوجي في القطاع المصرفي المصري.

ويأتي طرح هذه الوظائف في إطار استراتيجية البنك لتحديث البنية التكنولوجية ورفع جاهزية الأنظمة الرقمية، خاصة في ظل التوسع في الخدمات المالية الرقمية وزيادة الاعتماد على الحلول التقنية المتقدمة داخل المؤسسات المصرفية، الأمر الذي يعزز الحاجة إلى خبرات متخصصة قادرة على إدارة الأنظمة الحيوية وضمان استمرارية الأعمال بكفاءة عالية.

الوظائف الخالية بالبنك المركزي المصري

مسئول أول إدارة الأنظمة "سويفت".

أخصائي أول برامج العمليات المصرفية.

أخصائي معمارية البيانات.

مدير هندسة البيانات.

مهندس أول ضمان جودة واختبارات تسليم التطبيقات.

مسئول أول إدارة قواعد البيانات أوراكل.

مسئول أول إدارة قواعد البيانات SQL.

مسئول فريق أنظمة التشغيل يونكس ولينيكس.

مسئول أول أنظمة التشغيل يونكس ولينيكس.

