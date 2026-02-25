قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
معلومات الوزراء: 298.2 مليار جنيه صافي استثمارات شركات التأمين خلال 2023/ 2024
درجات الحرارة المُتوقعة اليوم الأربعاء 25 فبراير 2026
مصر وبريطانيا تبحثان شراكة اقتصادية أعمق وتوسع الاستثمارات الخضراء
كازاخستان .. تحطم طائرة من طراز "سو-30 إس إم" في منطقة كاراغاندا
بعد قليل.. انطلاق فعاليات احتفال الأزهر الشريف بذكرى تأسيسه الـ1086
هجوم الفراعنة في الليجا؟ مرموش هدف برشلونة وثنائية مصرية قد تكتب تاريخًا جديدًا
الهلال الأحمر يمد غزة بمواد غذائية ومستلزمات شتوية عبر «زاد العزة» 146 ويستقبل الدفعة الـ 19 من المصابين
بشرى.. قرارات عاجلة من وزيري التضامن والعمل لصالح العمالة غير المنتظمة
تحذيرات من متحور انفلونزا خطير قد يتحول إلى جائحة.. ظهر في أمريكا
قرار عاجل من التعليم بصرف حافز التدريس للمعلمين عن شهري يناير وفبراير
وفاة والد الفنانة مي عمر
عاصفة ثلجية تشل شمال شرق أمربكا .. والثلوج تتراكم قبل وصول موجة جديدة
أصل الحكاية

واتب حتى 8500 جنيه.. «العمل» تطرح 885 وظيفة جديدة في 6 أكتوبر والقاهرة الكبرى

ولاء خنيزي

أعلنت وزارة العمل عن طرح دفعة جديدة من فرص التوظيف للشباب، بإجمالي 885 وظيفة، موزعة بين مدينة 6 أكتوبر ومحافظات القاهرة الكبرى، وذلك ضمن خطتها لدعم سوق العمل وتوفير فرص تشغيل حقيقية بالتعاون مع مؤسسات القطاع الخاص.

وتتنوع الوظائف المطروحة بين أنشطة البيع بالتجزئة وقطاع المأكولات والمشروبات، برواتب تصل إلى 8500 جنيه شهريًا، مع توفير مزايا تأمينية وبيئة عمل مستقرة.

أولًا: 850 وظيفة بإحدى سلاسل الهايبر ماركت في 6 أكتوبر

وفرت الوزارة 850 فرصة عمل بإحدى كبرى سلاسل الهايبر ماركت بمنطقة الحي العاشر – سيلفر مول بمدينة 6 أكتوبر، برواتب تبدأ من 7000 جنيه وتصل إلى 8500 جنيه.

الوظائف المتاحة:

  • 100 جزار بلدي – براتب 8500 جنيه (يشترط شهادة قياس مستوى مهارة).
  • 50 مراقب مخزون – 7500 جنيه.
  • 50 عامل تسويق منتجات – 7500 جنيه.
  • 50 عامل استلام – 7500 جنيه.
  • 100 كاشير – 7500 جنيه.
  • 50 أخصائي مشتريات – 7500 جنيه.
  • 300 منسق ممرات – 7000 جنيه.
  • 150 فرد أمن – 7000 جنيه.

وأوضحت الوزارة أن الوظائف متاحة للحاصلين على مؤهلات عليا ومتوسطة، وفقًا لطبيعة كل وظيفة.

مواعيد التقديم:

تُجرى المقابلات الشخصية يوميًا من الساعة 9 صباحًا حتى 3 عصرًا.
وللاستفسار يمكن التواصل عبر: 01101136025.

ثانيًا: 35 وظيفة بقطاع المأكولات والمشروبات في القاهرة الكبرى

كما أعلنت الوزارة عن 35 فرصة عمل جديدة بإحدى الشركات الكبرى العاملة في قطاع المأكولات والمشروبات، ضمن نشرة التوظيف لشهر فبراير 2026، وذلك بمحافظات القاهرة والجيزة والقليوبية.

التخصصات المطلوبة:

  • 10 شيف مخبوزات (خبرة 3 – 5 سنوات).
  • 10 مساعد شيف مخبوزات (خبرة سنة – سنتين).
  • 10 مساعد شيف بيتزا (راتب من 7000 إلى 8000 جنيه).
  • 5 مندوب توزيع (راتب 7000 جنيه + بدلات).

الشروط:

  • مؤهل عالٍ أو متوسط حسب طبيعة الوظيفة.
  • السن من 20 إلى 35 عامًا.

المزايا:

توفر الشركة تأمينًا صحيًا واجتماعيًا وفقًا للقانون، بما يضمن الاستقرار الوظيفي وبيئة عمل آمنة.

مقر الشركة وبيانات التواصل:

  • العنوان: 18 شارع محمود عثمان – المشير أحمد إسماعيل – شيراتون المطار.
    هاتف: 01154418887.
    الرقم التأميني: 2948943.
سيراميكا كليوباترا

مفاجأة.. مباراة سيراميكا كليوباترا والإسماعيلي مهددة بالإعادة

صورة ضحية بورسعيد

حادث مأساوي .. العثور على جثمان شابة داخل منزل الزوجية يُثير الذهول في بورسعيد

الدواجن والبيض

بكام كيلو البانيه؟.. أسعار الدواجن والبيض تفاجئ الجميع

شهادات البنوك

أسهل عائد.. تفاصيل شهادة ادخار البنك الأهلي ومصر بعد خفض أسعار الفائدة

الطفل محمد

مأساة طفل العلمين .. 12 يومًا في عرض البحر بين رواية الأسرة وتساؤلات الإنقاذ بعد رصده متجهًا نحو مارينا

التربيع الأول لهلال شهر رمضان

السعودية توثّق «التربيع الأول» لـ هلال شهر رمضان | شاهد

صورة المتهم

بعد اعتدائه على والدته.. قرار من نيابة المنتزه بالإسكندرية ضد المتهم

مهيب عبد الهادي

مُهيب عبد الهادي يُثير الجدل بشأن وليد الركراكي والنادي الأهلي

سويلم: تعزيز التعاون مع وزارة الزراعة لتطوير المنظومة المائية وتحقيق الأمن الغذائي

سويلم: تعزيز التعاون مع وزارة الزراعة لتطوير المنظومة المائية وتحقيق الأمن الغذائي

اجتماع وزير الصحة

الصحة: تشكيل لجنة وطنية للروبوت الجراحي.. وإنشاء مركز متخصص للتدريب على تقنياته

بشرى.. قرارات عاجلة من وزيري التضامن والعمل لصالح العمالة غير المنتظمة

إعداد منصة رقمية للمساقى الخاصة.. اجتماع رسمي لتحسين منظومة الزراعة لتحقيق الأمن الغذائي

الصحة: تشكيل لجنة وطنية للروبوت الجراحي.. وإنشاء مركز متخصص للتدريب على تقنياته

صورة تعبيرية

فأر ينقذ صديقه بطريقة مُذهلة تشبه الإنعاش القلبي الرئوي.. مشهد نادر يهز مواقع التواصل |فيديو

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: رمضان وإعادة تعريف الرجولة والاحتواء

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: بين عجز البشر ومنطق القدر

النائبة سوزي سمير

النائبة سوزي سمير تكتب: العاشر من رمضان.. ذاكرة نصر لا تغيب وروح وطن لا تنكسر

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب : مصر والسعودية في مواجهة التحديات الإقليمية لاستقرار الشرق الأوسط

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: آيةٌ ثبّتت أمةً

