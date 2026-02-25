واتب حتى 8500 جنيه.. «العمل» تطرح 885 وظيفة جديدة في 6 أكتوبر والقاهرة الكبرى

أعلنت وزارة العمل عن طرح دفعة جديدة من فرص التوظيف للشباب، بإجمالي 885 وظيفة، موزعة بين مدينة 6 أكتوبر ومحافظات القاهرة الكبرى، وذلك ضمن خطتها لدعم سوق العمل وتوفير فرص تشغيل حقيقية بالتعاون مع مؤسسات القطاع الخاص.

وتتنوع الوظائف المطروحة بين أنشطة البيع بالتجزئة وقطاع المأكولات والمشروبات، برواتب تصل إلى 8500 جنيه شهريًا، مع توفير مزايا تأمينية وبيئة عمل مستقرة.

أولًا: 850 وظيفة بإحدى سلاسل الهايبر ماركت في 6 أكتوبر

وفرت الوزارة 850 فرصة عمل بإحدى كبرى سلاسل الهايبر ماركت بمنطقة الحي العاشر – سيلفر مول بمدينة 6 أكتوبر، برواتب تبدأ من 7000 جنيه وتصل إلى 8500 جنيه.

الوظائف المتاحة:

100 جزار بلدي – براتب 8500 جنيه (يشترط شهادة قياس مستوى مهارة).

50 مراقب مخزون – 7500 جنيه.

50 عامل تسويق منتجات – 7500 جنيه.

50 عامل استلام – 7500 جنيه.

100 كاشير – 7500 جنيه.

50 أخصائي مشتريات – 7500 جنيه.

300 منسق ممرات – 7000 جنيه.

150 فرد أمن – 7000 جنيه.

وأوضحت الوزارة أن الوظائف متاحة للحاصلين على مؤهلات عليا ومتوسطة، وفقًا لطبيعة كل وظيفة.

مواعيد التقديم:

تُجرى المقابلات الشخصية يوميًا من الساعة 9 صباحًا حتى 3 عصرًا.

وللاستفسار يمكن التواصل عبر: 01101136025.

ثانيًا: 35 وظيفة بقطاع المأكولات والمشروبات في القاهرة الكبرى

كما أعلنت الوزارة عن 35 فرصة عمل جديدة بإحدى الشركات الكبرى العاملة في قطاع المأكولات والمشروبات، ضمن نشرة التوظيف لشهر فبراير 2026، وذلك بمحافظات القاهرة والجيزة والقليوبية.

التخصصات المطلوبة:

10 شيف مخبوزات (خبرة 3 – 5 سنوات).

10 مساعد شيف مخبوزات (خبرة سنة – سنتين).

10 مساعد شيف بيتزا (راتب من 7000 إلى 8000 جنيه).

5 مندوب توزيع (راتب 7000 جنيه + بدلات).

الشروط:

مؤهل عالٍ أو متوسط حسب طبيعة الوظيفة.

السن من 20 إلى 35 عامًا.

المزايا:

توفر الشركة تأمينًا صحيًا واجتماعيًا وفقًا للقانون، بما يضمن الاستقرار الوظيفي وبيئة عمل آمنة.

مقر الشركة وبيانات التواصل: