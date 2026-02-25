عبدالعاطي: نتطلع لإنشاء مجلس أعمال مصري فلبيني لدفع التبادل التجاري بين البلدين

جرى اتصال هاتفي، اليوم “الأربعاء”، بين الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، وماريا تريسا لازارو وزيرة خارجية الفلبين، لبحث سبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين.

وأشاد الوزير عبد العاطي بالتطورات التي تشهدها العلاقات الثنائية خلال الفترة الأخيرة، معربا عن التطلع إلى الارتقاء بأطر التعاون القائمة، لا سيما في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والثقافية.

كما قدم التهنئة لنظيرته الفلبينية بمناسبة تولي بلادها رئاسة رابطة دول جنوب شرق آسيا (الآسيان) منذ مطلع العام الجاري، مؤكدا الحرص على الارتقاء بعلاقة مصر مع تجمع الآسيان، خاصة في ضوء توقيع مصر على معاهدة الصداقة والتعاون في سبتمبر ٢٠١٦.

واستعرض الوزير عبد العاطي الفرص الواعدة التي يتيحها الاقتصاد المصري أمام الاستثمارات الأجنبية، مشددا على التزام الدولة بجذب مزيد من الاستثمارات وتعزيز شراكاتها الاقتصادية مع الدول الآسيوية.

وأعرب في هذا السياق عن التطلع إلى إنشاء مجلس أعمال مصري - فلبيني مشترك يضم ممثلين عن القطاع الخاص في مجالات الزراعة والأدوية والبنية التحتية والطاقة، بما يسهم في تعزيز التواصل بين مجتمعي الأعمال ودفع التبادل التجاري قدما.

كما تبادل الوزيران الرؤى والتقديرات بشأن مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية في كل من الشرق الأوسط وجنوب شرق آسيا، مؤكدين الحرص على مواصلة التشاور والتنسيق المشترك بما يسهم فى تحقيق الامن والاستقرار الاقليمى والدولى.