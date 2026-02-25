تحطم مقاتلة تركية بعد إقلاعها ومقتل الطيار



تحطمت طائرة مقاتلة تركية بعد وقت قصير من إقلاعها فجر الأربعاء، ما أسفر عن مقتل الطيار، حسبما أفادت وسائل الإعلام الرسمية نقلاً عن وزارة الدفاع التركية.

وذكرت الوزارة، أن الاتصالات اللاسلكية ومعلومات التتبع الخاصة بالطائرة، التي أقلعت من باليكسير في تمام الساعة 12:56 صباحًا (21:56 بتوقيت جرينتش يوم الثلاثاء)، فُقدت بعد وقت قصير من الإقلاع.

انطلقت عملية بحث وإنقاذ، وتم العثور على حطام الطائرة.

وقالت الوزارة: "استشهد طيارنا. سيتم تحديد سبب الحادث بعد انتهاء فريق التحقيق من التحقيق"، معربةً عن تعازيها لعائلة الطيار.

وفي نوفمبر، علّقت تركيا رحلات طائرات الشحن من طراز C-130 بعد تحطم إحداها في جورجيا أثناء عودتها من أذربيجان، ما أسفر عن مقتل جميع ركابها العشرين. كما

تحطمت طائرات أخرى من طراز F-16، المصنعة من قبل شركة لوكهيد مارتن الأمريكية، في الأشهر الأخيرة.

ففي يناير، تحطمت طائرة تايوانية من طراز F-16 في البحر خلال مهمة روتينية.

وأُفيد بفقدان قائدها، الذي قفز بالمظلة في عرض البحر.

في بولندا، تحطمت طائرة إف-16 في أغسطس أثناء بروفة لعرض جوي، ما أسفر عن مقتل قائدها.