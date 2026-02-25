الدفاع الجوي الأوكراني يسقط 95 مسيرة روسية خلال هجوم واسع

أعلن قيادة الدفاع الجوي الأوكراني عن إحباط هجوم جوي واسع شنته القوات الروسية على الأراضي الأوكرانية، وأسقط خلاله 95 طائرة مسيرة من أصل 115 حاولت اختراق الأجواء الوطنية.

وأكد البيان الرسمي أن منظومات الدفاع الجوي الأوكرانية كانت دقيقة وفعالة، مما منع وقوع أضرار جسيمة على المدنيين والبنى التحتية الحيوية.

مواجهة الطائرات المسيرة

وأشار البيان إلى أن الهجوم شمل مجموعة متنوعة من الطائرات المسيرة الروسية، التي حاولت تنفيذ ضربات على مناطق استراتيجية، إلا أن قوات الدفاع الجوي كانت في حالة تأهب قصوى منذ اللحظة الأولى للهجوم.

وأوضح المسؤولون أن الفرق الفنية تمكنت من تحديد مسارات الطائرات وتدمير معظمها قبل وصولها إلى أهدافها، ما يعكس مستوى التنسيق والكفاءة العالية للقوات الأوكرانية في مواجهة تهديدات جوية معقدة.

الردود والآثار المحتملة

تأتي هذه التطورات في إطار استمرار النزاع الروسي الأوكراني الذي يشهد تصعيدًا متبادلًا، خاصة فيما يتعلق بالهجمات الجوية والتصدي لها. ووفق خبراء عسكريين، فإن قدرة الدفاع الجوي الأوكراني على إسقاط نحو 83% من الطائرات المسيرة تعكس تحسنًا ملحوظًا في منظومات الرصد والاستجابة السريعة، وهو ما قد يرفع من معنويات القوات الأوكرانية ويقلل من فعالية الهجمات الروسية المستقبلية.

كما أشار المحللون إلى أن هذه النجاحات تبرز أهمية التكنولوجيا الحديثة والتدريب المكثف للقوات في حماية الأجواء الوطنية وتأمين المدن والمرافق الحيوية من تهديدات الطيران المسير.