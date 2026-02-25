قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وزير الصناعة ومحافظ القاهرة يتفقدان مصانع الرخام والجرانيت ويؤكدان على تطوير شق الثعبان
عبدالعاطي: نتطلع لإنشاء مجلس أعمال مصري فلبيني لدفع التبادل التجاري بين البلدين
معلومات الوزراء: 298.2 مليار جنيه صافي استثمارات شركات التأمين خلال 2023/ 2024
درجات الحرارة المُتوقعة اليوم الأربعاء 25 فبراير 2026
مصر وبريطانيا تبحثان شراكة اقتصادية أعمق وتوسع الاستثمارات الخضراء
كازاخستان .. تحطم طائرة من طراز "سو-30 إس إم" في منطقة كاراغاندا
بعد قليل.. انطلاق فعاليات احتفال الأزهر الشريف بذكرى تأسيسه الـ1086
هجوم الفراعنة في الليجا؟ مرموش هدف برشلونة وثنائية مصرية قد تكتب تاريخًا جديدًا
الهلال الأحمر يمد غزة بمواد غذائية ومستلزمات شتوية عبر «زاد العزة» 146 ويستقبل الدفعة الـ 19 من المصابين
بشرى.. قرارات عاجلة من وزيري التضامن والعمل لصالح العمالة غير المنتظمة
تحذيرات من متحور انفلونزا خطير قد يتحول إلى جائحة.. ظهر في أمريكا
قرار عاجل من التعليم بصرف حافز التدريس للمعلمين عن شهري يناير وفبراير
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

الدفاع الجوي الأوكراني يسقط 95 مسيرة روسية خلال هجوم واسع

أعلن قيادة الدفاع الجوي الأوكراني عن إحباط هجوم جوي واسع شنته القوات الروسية على الأراضي الأوكرانية، وأسقط خلاله 95 طائرة مسيرة من أصل 115 حاولت اختراق الأجواء الوطنية. 

وأكد البيان الرسمي أن منظومات الدفاع الجوي الأوكرانية كانت دقيقة وفعالة، مما منع وقوع أضرار جسيمة على المدنيين والبنى التحتية الحيوية.

مواجهة الطائرات المسيرة

وأشار البيان إلى أن الهجوم شمل مجموعة متنوعة من الطائرات المسيرة الروسية، التي حاولت تنفيذ ضربات على مناطق استراتيجية، إلا أن قوات الدفاع الجوي كانت في حالة تأهب قصوى منذ اللحظة الأولى للهجوم. 

وأوضح المسؤولون أن الفرق الفنية تمكنت من تحديد مسارات الطائرات وتدمير معظمها قبل وصولها إلى أهدافها، ما يعكس مستوى التنسيق والكفاءة العالية للقوات الأوكرانية في مواجهة تهديدات جوية معقدة.

الردود والآثار المحتملة

تأتي هذه التطورات في إطار استمرار النزاع الروسي الأوكراني الذي يشهد تصعيدًا متبادلًا، خاصة فيما يتعلق بالهجمات الجوية والتصدي لها. ووفق خبراء عسكريين، فإن قدرة الدفاع الجوي الأوكراني على إسقاط نحو 83% من الطائرات المسيرة تعكس تحسنًا ملحوظًا في منظومات الرصد والاستجابة السريعة، وهو ما قد يرفع من معنويات القوات الأوكرانية ويقلل من فعالية الهجمات الروسية المستقبلية.

كما أشار المحللون إلى أن هذه النجاحات تبرز أهمية التكنولوجيا الحديثة والتدريب المكثف للقوات في حماية الأجواء الوطنية وتأمين المدن والمرافق الحيوية من تهديدات الطيران المسير.

روسيا مسيرات هجوم أوكرانيا موسكو

سيراميكا كليوباترا

مفاجأة.. مباراة سيراميكا كليوباترا والإسماعيلي مهددة بالإعادة

صورة ضحية بورسعيد

حادث مأساوي .. العثور على جثمان شابة داخل منزل الزوجية يُثير الذهول في بورسعيد

الدواجن والبيض

بكام كيلو البانيه؟.. أسعار الدواجن والبيض تفاجئ الجميع

شهادات البنوك

أسهل عائد.. تفاصيل شهادة ادخار البنك الأهلي ومصر بعد خفض أسعار الفائدة

الطفل محمد

مأساة طفل العلمين .. 12 يومًا في عرض البحر بين رواية الأسرة وتساؤلات الإنقاذ بعد رصده متجهًا نحو مارينا

التربيع الأول لهلال شهر رمضان

السعودية توثّق «التربيع الأول» لـ هلال شهر رمضان | شاهد

صورة المتهم

بعد اعتدائه على والدته.. قرار من نيابة المنتزه بالإسكندرية ضد المتهم

مهيب عبد الهادي

مُهيب عبد الهادي يُثير الجدل بشأن وليد الركراكي والنادي الأهلي

أحمد عقل

فى ذكراه.. قصة آخر 5 أيام بحياة أحمد عقل

أحمد عقل

في ذكرى رحيل أحمد عقل.. ملك الأدوار الصغيرة الذي صنع حضورا لا ينسى

دينا الوديدي

لجأت لشيخ وطبيب نفسي.. دينا الوديدى تروي معاناتها فى 5 سنوات

بشرى.. قرارات عاجلة من وزيري التضامن والعمل لصالح العمالة غير المنتظمة

وزير الاتصالات يشهد إطلاق المنصة الإلكترونية "واعي. نت"

إعداد منصة رقمية للمساقى الخاصة.. اجتماع رسمي لتحسين منظومة الزراعة لتحقيق الأمن الغذائي

الصحة: تشكيل لجنة وطنية للروبوت الجراحي.. وإنشاء مركز متخصص للتدريب على تقنياته

صورة تعبيرية

فأر ينقذ صديقه بطريقة مُذهلة تشبه الإنعاش القلبي الرئوي.. مشهد نادر يهز مواقع التواصل |فيديو

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: رمضان وإعادة تعريف الرجولة والاحتواء

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: بين عجز البشر ومنطق القدر

النائبة سوزي سمير

النائبة سوزي سمير تكتب: العاشر من رمضان.. ذاكرة نصر لا تغيب وروح وطن لا تنكسر

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب : مصر والسعودية في مواجهة التحديات الإقليمية لاستقرار الشرق الأوسط

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: آيةٌ ثبّتت أمةً

