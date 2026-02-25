قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار العالم

عراقجي: الاتفاق الإيراني - الأمريكي بات وشيكا بشرط إعطاء الدبلوماسية أولوية

عراقجي: الاتفاق الإيراني - الأمريكي بات وشيكا بشرط إعطاء الدبلوماسية أولوية
عراقجي: الاتفاق الإيراني - الأمريكي بات وشيكا بشرط إعطاء الدبلوماسية أولوية
أ ش أ

قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، إن إيران ستستأنف المفاوضات مع الولايات المتحدة في جنيف استنادا إلى التفاهمات التي تم التوصل إليها في الجولة السابقة من المحادثات، موضحًا أن الاتفاق بات وشيكا، لكن بشرط إعطاء الأولوية للدبلوماسية.

وأكد عراقجي -في رسالة نشرت على منصة "إكس"- أن طهران تدخل هذه المحادثات بعزم على التوصل إلى اتفاق عادل ومنصف في أسرع وقت ممكن.

وقال: "انطلاقا من التفاهمات التي تم التوصل إليها في الجولة السابقة، ستستأنف إيران المحادثات مع الولايات المتحدة في جنيف بعزم على التوصل إلى اتفاق عادل ومنصف في أسرع وقت ممكن".

وأضاف : "مبادئنا الأساسية واضحة وضوح الشمس: لن تطور إيران سلاحا نوويا تحت أي ظرف من الظروف؛ ولن نتنازل نحن الإيرانيون أبدا عن حقنا في جني ثمار التكنولوجيا النووية السلمية لشعبنا".

وقال: "لدينا فرصة تاريخية للتوصل إلى اتفاق غير مسبوق يعالج المخاوف المشتركة ويحقق المصالح المشتركة، الاتفاق بات وشيكا، ولكن بشرط إعطاء الأولوية للدبلوماسية".

واختتم حديثه قائلًا: "لقد أثبتنا أننا لن نتوانى عن فعل أي شيء لحماية سيادتنا بشجاعة، وسنحضر إلى طاولة المفاوضات بروح الشجاعة ذاتها، حيث سنسعى إلى حل سلمي لأي خلافات".

وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي المفاوضات مع الولايات المتحدة في جنيف طاولة المفاوضات بروح الشجاعة ذاتها

