البحرية الأمريكية تحشد 16 سفينة في الشرق الأوسط

نقلت وكالة أسوشيتد برس عن مسؤول في البحرية الأمريكية القول بأنه سيتم حشد ما لا يقل عن 16 سفينة تابعة لقوات في الشرق الأوسط.

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية ناقلة عن مسؤول بالبحرية الأمريكية بقدوم قوات بحرية أمريكية أكبر لتعزيز القوات الموجودة.



وذكر المسؤول الأمريكي أن حاملة الطائرات أبراهام لينكولن و3 مدمرات أخرى تصل إلى المحيط الهندي.

ووفق ما ذكرت صحيفة تايمز أوف إسرائيل العبرية عن مسؤول بالبحرية الأمريكية فإن حاملة الطائرات لينكولن ستنضم إلى مدمرات متمركزة في الخليج.



وتشير تقديرات إلى مخاوف من التعزيزات العسكرية خاصة في ظل التوتر بين أمريكا وإيران وتهديد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإيران غير مرة بضرب إيران.