وزير البحرية الأمريكية ينشر صورة لترامب مع بطريق.. فما القصة؟

أكد وزير البحرية الأمريكية جون فيلان على قوة أمريكا وعلى حسم رئيسها واضعًا إياه على سدة العالم بنشره صورة جديدة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع بطريق على غرار الصورة التي نشرها البيت الأبيض في وقت سابق.

وأظهرت الصورة الجديدة المعدلة غواصة يقف بجوارها ترامب ومعه بطريق.

وأرفق جون فيلان الصورة بتعليق: "البطريق يعرف: هياكل فولاذية، إرادة حديدية، أسطول ذهبي".

يذكر أن البيت الأبيض كان قد نشر يوم السبت الماضي صورة مركبة للرئيس الأمريكي مع بطريق يحمل العلم الأمريكي في جزيرة جرينلاند. وعلق عليها: "عانقوا البطريق".

تعد جرينلاند إقليما يتمتع بالحكم الذاتي ضمن مملكة الدنمارك.

وفي عام 1951، وقّعت واشنطن وكوبنهاجن اتفاقية دفاع خاصة بجرينلاند، إلى جانب التزاماتهما في إطار حلف الناتو، تعهدت بموجبها الولايات المتحدة بالدفاع عن الجزيرة في حال تعرضها لأي تهديد عسكري.

https://x.com/SECNAV/status/2015910443798147546

وأعلن ترامب، الأربعاء الماضي، أنه عقب اجتماعه مع الأمين العام لحلف "الناتو" مارك روته، تم وضع الخطوط العريضة لاتفاقيات محتملة بشأن غرينلاند. مشيرا إلى أن "هذا الاتفاق، في حال إتمامه، سيكون حلا مميزا بالنسبة للولايات المتحدة وجميع دول حلف الناتو".

