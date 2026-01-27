قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
«واشنطن بوست»: ترامب يُخفف من لهجته حول أعمال العنف في مينيابوليس وسط دعوات للمساءلة
وفاة الشيخ جعفر عبدالله رئيس قطاع المعاهد الأزهرية الأسبق وصلاة الجنازة بالجامع الأزهر
أول تعليق من اليابان على صواريخ كوريا الشمالية الباليستية
مفاجآت في التحقيقات مع كتيبة الإعدام.. أجنبيات بالعصابة تمارس الدعـ.ـارة مع تجارة المخدرات
مفاجأة في أسعار الدواجن واللحوم اليوم الثلاثاء
مدبولي: القطاع الطبي يحظى بأولوية مُتقدمة على أجندة عمل الحكومة
تعويض ضخم أو إعارة أوروبية.. أشرف داري يفجر أزمة داخل الأهلي
بالشراكة بين القطاعين العام والخاص.. رئيس الوزراء يفتتح مستشفى كليوباترا سكاي
مدبولي يفتتح مستشفى كليوباترا التجمع بالشراكة بين القطاعين العام والخاص
ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة المصرية في مستهل تعاملات الثلاثاء 27 يناير 2026
استكمال محاكمة طفل الإسماعيلية المتهم بقتل زميله وسط إجراءات مشددة
جلطة دماغية.. تفاصيل الحالة الصحية للفنان سامح الصريطي بعد نقله للمستشفى.. خاص
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

نيويورك تايمز: حاملة الطائرات إبراهام لينكولن ستكون جاهزة لضرب إيران خلال يومين

حاملة الطائرات إبراهام لينكولن
حاملة الطائرات إبراهام لينكولن
محمد على

قالت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية إن الاستعدادات الأمريكية على قدم وساق لضربة محتملة ضد إيران ربما خلال وقت لن يطول.

في غضون يوم أو يومين

وذكرت الصحيفة وفقا لمصادرها: إنه "إذا أمر البيت الأبيض بشن ضربات ضد إيران، فمن الممكن نظريا أن تباشر حاملة الطائرات إبراهام لينكولن بالعمل العسكري في غضون يوم أو يومين".

وقالت الصحيفة: "إذا أمر البيت الأبيض بشن ضربات ضد إيران، فمن الممكن نظريا أن تباشر حاملة الطائرات بالعمل العسكري في غضون يوم أو يومين".

أكد مسؤولان أمريكيان، أن حاملة طائرات أمريكية، وسفناً حربية داعمة، وصلت إلى الشرق الأوسط، ما يوسع القدرات التي ينشرها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، للدفاع عن القوات الأمريكية أو اتخاذ إجراء عسكري محتمل ضد إيران.

وقال المسؤولان، إن حاملة الطائرات "يو.إس.إس. أبراهام لينكولن" ومدمرات مزودة بصواريخ موجهة، عبرت إلى الشرق الأوسط.
وقال ترامب يوم الخميس، إن واشنطن لديها أسطولا يتجه نحو إيران، لكنه عبر عن أمله في تجنب استخدامه.


وبدأت سفن حربية الانتشار من منطقة آسيا والمحيط الهادي في وقت سابق من الشهر الجاري، وسط تصاعد التوتر بين إيران والولايات المتحدة بعد حملة قمع الاحتجاجات في إيران.


وهدد ترامب مراراً بالتدخل إذا واصلت إيران قتل المتظاهرين، لكن الاحتجاجات التي عمت البلاد خفت حدتها منذ ذلك الحين.
وقال ترامب إنه علم بأن أعمال القتل بدأت تتراجع، وأنه يعتقد أن خطط حالياً لإعدام المحتجين.
وسبق للجيش الأمريكي أن حشد قواته في الشرق الأوسط، في أوقات توتر متصاعد، في تحركات كانت في كثير من الأحيان دفاعية.

ودخلت حاملة الطائرات الأميركية «يو إس إس أبراهام لينكولن» (CVN-72)، التابعة لفئة نيميتز النووية، الخدمة رسميًا عام 1989، وتحمل اسم الرئيس الأمريكي الأسبق أبراهام لينكولن، وتُعد واحدة من أقوى القطع البحرية في الأسطول الأمريكي.

قدرات تقنية وإمكانات ضخمة
وتبلغ أبعاد الحاملة نحو 333 مترًا طولًا و77 مترًا عرضًا، فيما يزيد وزنها على 100 ألف طن، مع سطح إقلاع تصل مساحته إلى نحو 18 ألف متر مربع. وتعمل بمحركين نوويين مدعومين بأربعة مولدات بخارية، ما يمنحها قدرة على الإبحار لفترات طويلة دون الحاجة للتزود بالوقود، بسرعة تتجاوز 30 عقدة بحرية.

صحيفة نيويورك تايمز نيويورك تايمز الأمريكية الاستعدادات الأمريكية البيت الأبيض إيران حاملة الطائرات إبراهام لينكولن يوم أو يومين ترامب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صورة ارشيفية

ارتفاع غير متوقع..رئيس شعبة الذهب يوجه نصائح عاجلة للمواطنين

عمر مرموش

عمر مرموش يرحل عن مانشستر سيتي بأمر جوارديولا.. ماذا حدث؟

نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2026

نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2026 .. بشرى سارة بشأنها الآن

أسعار الذهب اليوم

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 27 يناير 2026.. كم وصل عيار 21 بعد الارتفاع؟

صورة ارشيفية

السائق سلم نفسه..تفاصيل جديدة في واقعة قفز طالبة من ميكروباص الإسكندرية

موعد مرتبات شهر فبراير 2026.. هل يتم صرف منحة قبل شهر رمضان؟

موعد مرتبات شهر فبراير 2026.. هل يتم صرف منحة قبل شهر رمضان؟

ياسر إبراهيم

حقيقة عرض كريستال بالاس لضم ياسر إبراهيم من الأهلي.. الغندور يكشف

العد التنازلي بدأ.. إمساكية رمضان 2026 كاملة

مواعيد الإفطار وساعات الصيام.. إمساكية رمضان 2026 كاملة

ترشيحاتنا

دعاء 8 شعبان

دعاء 8 شعبان.. اللّهم صُبّ علينا الخير صبًّا صبًّا ولا تجعل عيشنا كدًّا كدًّا

هل الدعاء مستجاب في ليلة النصف من شعبان؟

هل يستجاب الدعاء في ليلة النصف من شعبان؟.. الإفتاء توضح الفضائل والأعمال المستحبة

هل التسبيحة فى شهر شعبان ورمضان خير من ألف تسبيحة بغيره؟

هل التسبيحة في شهر شعبان ورمضان خير من ألف بغيره؟

بالصور

باناميرا تسحق تايكان في صراع المبيعات.. وبورش تجهز «قنبلة» في 2028

بورش
بورش
بورش

طريقة عمل سنجاري بالتتبيلة السرية زي المطاعم

طريقة عمل سنجاري بالتتبيلة السرية زي المطاعم
طريقة عمل سنجاري بالتتبيلة السرية زي المطاعم
طريقة عمل سنجاري بالتتبيلة السرية زي المطاعم

نجمة الجماهير.. نادية الجندى تخطف الأنظار بفستان أسود

نادية الجندى
نادية الجندى
نادية الجندى

أعراض فيروس نيباه الجديد.. هل يوجد في مصر؟

فيروس نيباه
فيروس نيباه
فيروس نيباه

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة الإسلامية بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: معرض القاهرة الدولي للكتاب.. قوة مصر الناعمة

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د. محمد عسكر يكتب: الأطفال ومواقع التواصل.. كيف نحميهم دون أن نعزلهم؟

خالد عامر

خالد عامر يكتب: الضربة التي تهدد بإشعال الإقليم

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: علمنى السياسة ياكيسنجر

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: عيدكم حكاية وطن اختار أن يقف شامخاً

المزيد