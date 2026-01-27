نيويورك تايمز: حاملة الطائرات إبراهام لينكولن ستكون جاهزة لضرب إيران خلال يومين

قالت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية إن الاستعدادات الأمريكية على قدم وساق لضربة محتملة ضد إيران ربما خلال وقت لن يطول.

في غضون يوم أو يومين

وذكرت الصحيفة وفقا لمصادرها: إنه "إذا أمر البيت الأبيض بشن ضربات ضد إيران، فمن الممكن نظريا أن تباشر حاملة الطائرات إبراهام لينكولن بالعمل العسكري في غضون يوم أو يومين".

أكد مسؤولان أمريكيان، أن حاملة طائرات أمريكية، وسفناً حربية داعمة، وصلت إلى الشرق الأوسط، ما يوسع القدرات التي ينشرها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، للدفاع عن القوات الأمريكية أو اتخاذ إجراء عسكري محتمل ضد إيران.

وقال المسؤولان، إن حاملة الطائرات "يو.إس.إس. أبراهام لينكولن" ومدمرات مزودة بصواريخ موجهة، عبرت إلى الشرق الأوسط.

وقال ترامب يوم الخميس، إن واشنطن لديها أسطولا يتجه نحو إيران، لكنه عبر عن أمله في تجنب استخدامه.



وبدأت سفن حربية الانتشار من منطقة آسيا والمحيط الهادي في وقت سابق من الشهر الجاري، وسط تصاعد التوتر بين إيران والولايات المتحدة بعد حملة قمع الاحتجاجات في إيران.



وهدد ترامب مراراً بالتدخل إذا واصلت إيران قتل المتظاهرين، لكن الاحتجاجات التي عمت البلاد خفت حدتها منذ ذلك الحين.

وقال ترامب إنه علم بأن أعمال القتل بدأت تتراجع، وأنه يعتقد أن خطط حالياً لإعدام المحتجين.

وسبق للجيش الأمريكي أن حشد قواته في الشرق الأوسط، في أوقات توتر متصاعد، في تحركات كانت في كثير من الأحيان دفاعية.

ودخلت حاملة الطائرات الأميركية «يو إس إس أبراهام لينكولن» (CVN-72)، التابعة لفئة نيميتز النووية، الخدمة رسميًا عام 1989، وتحمل اسم الرئيس الأمريكي الأسبق أبراهام لينكولن، وتُعد واحدة من أقوى القطع البحرية في الأسطول الأمريكي.

قدرات تقنية وإمكانات ضخمة

وتبلغ أبعاد الحاملة نحو 333 مترًا طولًا و77 مترًا عرضًا، فيما يزيد وزنها على 100 ألف طن، مع سطح إقلاع تصل مساحته إلى نحو 18 ألف متر مربع. وتعمل بمحركين نوويين مدعومين بأربعة مولدات بخارية، ما يمنحها قدرة على الإبحار لفترات طويلة دون الحاجة للتزود بالوقود، بسرعة تتجاوز 30 عقدة بحرية.