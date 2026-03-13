نائب ترامب يثير الجدل بشأن إصابة مجتبى خامنئي

صرح نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس، اليوم الجمعة، بأن المرشد الإيراني الجديد مجتبى خامنئي "مصاب"، لكن من غير الواضح ما إذا كانت الولايات المتحدة مسؤولة عن ذلك.

وقال “فانس”، للصحفيين المرافقين له في ولاية كارولاينا الشمالية: "في الحقيقة، الأمر ليس واضحًا تمامًا، أعني، من الواضح أن الوضع هناك فوضوي للغاية"، مشيرًا إلى أن كلاً من الولايات المتحدة وإسرائيل تشن غارات على أهداف متعددة.

وأضاف: "نعلم أنه مصاب؛ لا نعرف مدى خطورة إصابته، لكننا نعلم أنه مصاب".

وفي مقابلة بُثت في وقت سابق من اليوم، قال الرئيس ترامب لبرنامج "ذا برايان كيلميد شو" على إذاعة “فوكس نيوز”، إنه يعتقد أن خامنئي "مصاب" لكنه "ربما على قيد الحياة بشكل أو بآخر".

وبينما وجّه خامنئي رسالة عبر وسائل الإعلام الإيرانية الرسمية، أمس الخميس؛ لم يظهر في أي مقطع فيديو أو صوت.

وكانت شبكة “سي إن إن” قد أفادت سابقًا بأن خامنئي أصيب بكسر في قدمه، وإصابات طفيفة في اليوم الأول من الحرب.