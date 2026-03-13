مش عاوز أدخل السجن.. نائب ترامب يتهرب من سؤال حساس حول حرب إيران

تهرب “جيه دي فانس” نائب الرئيس الأمريكي، من سؤال، اليوم، حول ما قاله للرئيس دونالد ترامب بشأن الحرب على إيران، قائلاً إن “المحادثات المتعلقة بالضربة سرية”، وألمح إلى أنه “قد يُسجن”؛ إذا ناقشها.

وعندما سُئل عما نصح به ترامب في البداية عندما كان الرئيس ترامب يدرس الخيارات العسكرية في إيران؛ أجاب فانس بأن تلك “المناقشات جرت في مكان سري ولن يكشف عنها للعامة”.

وقال “فانس”، خلال خطاب ألقاه في روكي ماونت بولاية كارولاينا الشمالية، حول القدرة على تحمل تكاليف الحرب: "أكره أن أخيب آمالكم، لكنني لن أظهر هنا وأمام الله والجميع لأخبركم بالضبط ما قلته في تلك الغرفة السرية، جزئياً؛ لأنني لا أريد دخول السجن، وجزئياً؛ لأنني أعتقد أنه من المهم أن يتمكن رئيس الولايات المتحدة من التحدث إلى مستشاريه دون أن يُدلي هؤلاء المستشارون بتصريحاتهم لوسائل الإعلام الأمريكية".

جدير بالذكر أن ترامب لم يُبدِ أي اعتراض على تصريحه بأن نائبه “أبدى تحفظات بشأن الحرب”، إذ قال للصحفيين يوم الإثنين: "أعتقد أنه كان مختلفًا عني فكريًا بعض الشيء.. ربما كان أقل حماسًا للذهاب".

وسبق أن أفادت شبكة “CNN” بأن “دي فانس” كان متشككًا في البداية بشأن الضربات، ولكن عندما اتضح أن ترامب يعتزم المضي قدمًا؛ دعا ترامب إلى شن هجوم سريع وحاسم.