رسالة نارية من نعيم قاسم: لن ترهبنا تهديدات الاغتيال.. ونخوض معركة طويلة ضد إسرائيل

قال نعيم قاسم، الأمين العام لحزب الله المتمركز في جنوب لبنان، في خطاب له إن التهديدات الإسرائيلية باغتياله "لا قيمة لها"، مؤكدا الاستعداد لمعركة طويلة ضد إسرائيل.

وأضاف قاسم في خطاب متلفز: "لقد استعددنا لمواجهة طويلة، وبإذن الله، سيُفاجأون (الإسرائيليون) في ساحة المعركة"، مؤكداً أن "تهديدات العدو لا تُخيفنا".

وتابع قاسم في كلمة له في يوم القدس العالمي: "هذه معركة وجودية، وليست معركة محدودة أو بسيطة".

وأشار إلى أن كل الشعوب العربية والإسلامية وأحرار العالم تقع عليهم مسؤولية الوقوف مع ​فلسطين​ وندعوهم لنكون يداً واحدة مع إيران، لقد قدم الحزب والمقاومون في لبنان بمساندة غزة تضحيات كبيرة.

ومقاتلو حزب الله استشهاديون لا يهابون الموت ومستعدون للالتحام المباشر عن قرب مع العدو.