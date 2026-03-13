تل أبيب تحترق.. حطام صواريخ إيرانية تشعل سيارات وتحاصر إسرائيليين

أفاد مسؤولون إسرائيليون، اليوم الجمعة، بأن حطام أسلحة إيرانية متساقطة تسبب في اندلاع حرائق في ضاحيتين من ضواحي تل أبيب.

وأظهرت مقاطع فيديو، رصدتها شبكة “CNN”، حريقًا هائلًا في شوهام، غرب تل أبيب، كما أظهر مقطع فيديو آخر عدة سيارات مشتعلة في أحد شوارع ريشون لتسيون، إحدى ضواحيها الجنوبية.

وقال متحدث باسم الشرطة الإسرائيلية، إن فرق الإطفاء والإنقاذ تستجيب للحرائق، وإن فريقًا منها "يُجري حاليًا عمليات بحث عن أشخاص محاصرين، ويعمل على إخماد حريق اندلع في الموقع" في شوهام.

وأضاف أن رجال الإطفاء يعملون أيضًا على إخماد الحريق في ريشون لتسيون، حيث تسبب "حطام اعتراض" في اشتعال النيران في السيارات.

وقال متحدث آخر باسم شرطة الاحتلال، إن رجال الإطفاء وخبراء إبطال المتفجرات يعملون في عدة مواقع في المنطقة الوسطى من إسرائيل؛ بعد ورود بلاغات عن سقوط حطام صواريخ، مؤكدا أنه لم يتم الإبلاغ عن أي إصابات حتى الآن.

وفي وقت سابق، أظهر مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، ما بدا أنها “صواريخ مزودة بذخائر عنقودية” تُطلق بقعًا من الضوء البرتقالي في سماء إسرائيل ليلًا.

وقد سبق لشبكة “CNN” أن أفادت بأن إيران تلجأ إلى الذخائر العنقودية؛ في محاولة لاختراق الدفاعات الجوية الإسرائيلية المتطورة.