تصعيد عسكري خطير.. غارات إسرائيلية واسعة النطاق على إيران

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي عن شنّ موجة جديدة من الغارات الجوية "الواسعة النطاق" على طهران.

وقال جيش الاحتلال إن الغارات تستهدف مواقع البنية التحتية التابعة للنظام الإيراني في أنحاء العاصمة، بحسب ما أفادت به صحيفة تايمز أوف إسرائيل.

وفي وقت سابق من يوم الجمعة، زعم جيش الاحتلال الإسرائيلي، مقتل المزيد من عناصر قوات الباسيج الإيرانية الذين كانوا يُديرون نقاط تفتيش في طهران.

وأفاد جيش الاحتلال بأن سلاح الجو الإسرائيلي شنّ غارات جوية ليلًا على عدد من نقاط التفتيش التي أقامتها قوات الباسيج في العاصمة الإيرانية، ما أسفر عن مقتل عدد من عناصر هذه القوات.