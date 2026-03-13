رعب دولة الاحتلال .. إيران تقصف وسط إسرائيل برأس حربية عنقودية

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، يوم الجمعة بأن لقطات مصورة وتقييمات عسكرية أولية أظهرت أن الصاروخ الباليستي الإيراني الذي أُطلق على وسط إسرائيل مساء اليوم كان يحمل رأسًا حربيًا عنقوديًا.

وقالت صحيفة تايمز أوف إسرءائيل، إنه لم ترد أنباء فورية عن وقوع إصابات في الهجوم، وهو السادس منذ منتصف الليل، والذي أدى إلى انطلاق صفارات الإنذار في جميع أنحاء وسط إسرائيل.

وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الدفاع التركية، اليوم الجمعة، إسقاط صاروخ باليستي إيراني في الأجواء التركية بواسطة قوات حلف شمال الأطلسي (الناتو)، في ثالث حادثة من نوعها في حرب الشرق الأوسط.

وذكر بيان الدفاع التركية أنه : "تم تحييد ذخيرة باليستية أُطلقت من إيران ودخلت الأجواء التركية بواسطة أنظمة الدفاع الجوي والصاروخي التابعة للناتو والمنتشرة في شرق البحر المتوسط"، بحسب ما أفادت به صحيفة الجارديان البريطانية.

وقبل ساعات، دوت صفارات الإنذار في قاعدة إنجرليك الجوية جنوب تركيا، وهي قاعدة رئيسية تابعة للناتو تتمركز فيها قوات أمريكية، وتقع على مشارف مدينة أضنة الجنوبية، حسبما أفادت وكالة أنباء الأناضول الرسمية.