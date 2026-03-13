سريلانكا تعيد رفات 84 إيرانيًا قُتلوا في هجوم أمريكي

أفاد مسؤولون محليون أن سريلانكا أعادت يوم الجمعة رفات 84 بحارًا إيرانيًا لقوا حتفهم عندما أغرقت غواصة أمريكية فرقاطتهم قبل تسعة أيام.

وقالت وكالة فرانس برس إن البحارة لقوا حتفهم عندما تعرضت الفرقاطة "آيريس دينا" لهجوم طوربيدي في 4 مارس قبالة سواحل سريلانكا، في حادثة وسّعت نطاق الحرب في الشرق الأوسط لتشمل المحيط الهندي.

وأوضح مسؤول في مطار ماتالا الدولي جنوب الجزيرة لوكالة فرانس برس عبر الهاتف إن طائرة إيرباص A340 مستأجرة من قبل إيران "غادرت قبل قليل حاملة رفات البحارة".

وأضاف المسؤول، الذي طلب عدم الكشف عن هويته، أن "الإقلاع تأخر بسبب تحميل 84 صندوقًا مغلقًا".