مضيق هرمز تحت الأنظار .. إيران تسمح لناقلة غاز بالمرور إلى الهند

سمحت إيران لناقلة غاز البترول المسال، ترفع العلم الهندي، بالمرور عبر مضيق هرمز، وفقًا لوكالة رويترز نقلا عن أربعة مصادر مطلعة على الأمر، في خطوة قد تُسهم في تخفيف أزمة غاز الطهي في البلاد.

وفي سياق منفصل، من المتوقع وصول ناقلة نفط خام إلى الهند يوم السبت، تحمل نفطًا سعوديًا، بعد مرورها عبر المضيق في الأول من مارس تقريبًا، وفقًا لمصدرين وبيانات من لويدز ليست إنتليجنس.

وفي وقت سابق من يوم الجمعة، كشف عبدالقادر أورال أوغلو وزير النقل التركي عن عبور أول سفينة تركية لمضيق هرمز منذ بداية الحرب في الشرق الأوسط.

وفي تصريحات له ؛ ذكر أورال أوغلو ، أن سفينة تركية واحدة تابعة لمالك تركي، بعد حصولها على تصريح، عبرت مضيق هرمز، وهي متجهة إلى ميناء إيراني.

وأعلن الوزير التركي عن وجود 14 سفينة أخرى مملوكة لمالكين أتراك تنتظر دورها لعبور المضيق، من بينها 6 سفن سياحية على متنها ركاب، ويتم الحفاظ على التواصل معها.