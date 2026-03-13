أزمة بحرية في هرمز.. تراجع العبور إلى 77 سفينة فقط خلال مارس

أفادت شركة متخصصة في بيانات الملاحة البحرية، اليوم الجمعة، بأن 77 سفينة فقط عبرت مضيق هرمز خلال شهر مارس الماضي، في ظل تداعيات الحرب في الشرق الأوسط التي عطلت أحد أهم خطوط الملاحة البحرية في العالم.

وأوضحت شركة "لويدز ليست إنتليجنس" أن معظم هذه السفن تنتمي إلى ما يُعرف بـ"الأسطول الخفي"، وهي سفن تُستخدم للالتفاف على العقوبات واللوائح الغربية، وترتبط عادةً بروسيا وإيران، بحسب ما أفادت به وكالة أسوشيتد برس الإخبارية.

وغالباً ما تكون هذه السفن قديمة ومتهالكة، وتفتقر إلى التأمين المناسب، وتفتقر إلى الشفافية في ملكيتها.

وبحسب "لويدز ليست إنتليجنس"، فإن عدد عمليات العبور المسجلة هذا الشهر (77 عملية) يُقارن بـ1229 عملية عبور سُجلت خلال الفترة من 1 إلى 11 مارس من العام الماضي.