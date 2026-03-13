حصيلة صادمة.. الجيش الإيراني يعلن تدمير 111 طائرة مسيّرة منذ بداية الحرب

أعلن الجيش الإيراني، اليوم الجمعة أنه دمّر 111 طائرة مسيّرة معادية منذ بداية العدوان الإسرائيلي الأمريكي.

وأوضح الجيش الإيراني أنه دمر طائرة من طراز MQ-9 فوق محافظة فارس، وأخرى في تبريز، ما يعني أن “إجمالي عدد الطائرات المسيّرة التي تم تدميرها حتى الآن هو 111 طائرة من أنواع مختلفة”، بحسب ما أفادت به وكالة فرانس برس.

ولم يُقدّم الموقع تفصيلاً لعدد الطائرات المسيّرة الرخيصة ذات الاستخدام الواحد والمتفجرة، مقارنةً بالطائرات الأكثر تطوراً ومتعددة الاستخدامات مثل MQ-9.

وفي وقت سابق من يوم الجمعة، تجاوزت حصيلة القتلى في الحرب بإيران 2,000 شخص منذ اندلاع النزاع، وفق تقديرات شبكة CNN، مع استمرار المعارك في يومها الرابع عشر، حيث تشمل الخسائر المدنيين والعسكريين على حد سواء.