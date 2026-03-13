الخارجية الأمريكية : 10 ملايين دولار لمن يدلي بمعلومات عن المرشد الإيراني الجديد

عرض برنامج "مكافآت من أجل العدالة" التابع لوزارة الخارجية الأمريكية مكافأة تصل إلى 10 ملايين دولار لمن يدلي بمعلومات عن المرشد الأعلى الإيراني الجديد، مجتبى خامنئي، بالإضافة إلى كبار المسؤولين والشخصيات المرتبطة بالحرس الثوري الإيراني.

وتتضمن قائمة المطلوبين، التي نشرتها دائرة الأمن الدبلوماسي التابعة لوزارة الخارجية الأمريكية، أسماء مجتبى خامنئي، ونائب رئيس أركان والده الراحل، علي أصغر حجازي، وكبير المسؤولين الأمنيين، علي لاريجاني.

وتشمل القائمة أيضاً أسماء يحيى رحيم صفوي، كبير المستشارين العسكريين للمرشد الأعلى، ووزير الداخلية إسكندر مؤمني، ووزير الاستخبارات إسماعيل خطيب.

كما أشارت القائمة إلى أربعة مناصب أخرى دون ذكر أسمائها، وهي: أمين المجلس الأعلى للدفاع، ورئيس المكتب العسكري للمرشد الأعلى، والقائد العام للحرس الثوري الإيراني، ومستشار المرشد الأعلى الإيراني.

بحسب النص المنشور على اللافتة، يُوصف هؤلاء الأفراد بأنهم قادة رئيسيون يُشرفون على قيادة وتوجيه مختلف فروع الحرس الثوري الإيراني، المسؤول عن تخطيط وتنظيم وتنفيذ العمليات على مستوى العالم.

ويُشير برنامج "مكافآت من أجل العدالة" إلى أنه يُمكن للأفراد الذين لديهم معلومات عن هؤلاء الأشخاص أو عن كبار قادة الحرس الثوري الإيراني وشبكاتهم التابعة التواصل مع البرنامج عبر منصات المراسلة المشفرة أو عبر قناة اتصال تعتمد على شبكة تور.