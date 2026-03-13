الحرب مستمرة .. تعليمات جديدة لرئيس أركان جيش الاحتلال بالاستعداد لمعركة طويلة

أصدر رئيس أركان جيش الاحتلال إيال زامير، تعليماته للجيش الإسرائيلي بالاستعداد لمعارك طويلة الأمد قد تمتد حتى الشهر المقبل.

تختتم إسرائيل والولايات المتحدة مساء اليوم الجمعة أسبوعين من العدوان ضد إيران، ويبدو أن تصريح رئيس الأركان يتعلق بشكل أساسي بلبنان، حيث تسعى إسرائيل إلى فصل جدولها الزمني عن الجدول الزمني الإيراني، لكن ليس من المؤكد وجود موافقة أمريكية على مسار قتالي طويل الأمد ضد حزب الله.

أعلن الجيش الإسرائيلي مساء اليوم أن سلاح الجو نفّذ غارات جوية مكثفة طوال اليوم في غرب ووسط إيران، استهدفت أكثر من 150 موقعًا تابعًا للنظام الإيراني، بما في ذلك العديد من المواقع التي كانت تُستخدم لتخزين عشرات الصواريخ الباليستية ومنصات إطلاق صواريخ إضافية. كما هاجم الجيش الإسرائيلي مواقع تخزين الطائرات المسيّرة، وأنظمة الدفاع، ومواقع أخرى تُستخدم لإنتاج الأسلحة.

وخلال ساعات الليل والصباح، ألقت أكثر من 90 طائرة مقاتلة تابعة لسلاح الجو الإسرائيلي نحو 200 قذيفة في غارتين جويتين على بنى تحتية تابعة للنظام الإيراني في طهران.

وشملت الهجمات، من بين أمور أخرى، العديد من مقرات قوات الأمن التابعة للنظام الإيراني، بما في ذلك مقر إقليمي للحرس الثوري، والمقر المركزي لقوات الباسيج، ومقر قوات الأمن الداخلي.

كما هاجم سلاح الجو الإسرائيلي أنظمة الدفاع والبنية التحتية في أول قاعدة للدفاع الجوي أنشأها النظام الإيراني في طهران، بالإضافة إلى موقع كان يُجرى فيه اختبارات البحث والتطوير للصواريخ الباليستية.