مجـ زرة حي الراهبات.. استشهاد 6 لبنانيين بينهم طفلة في غارة إسرائيلية على النبطية

ارتكب جيش الاحتلال الإسرائيلي، مجـ زرة جديدة في لبنان، بعدما استشهد 6 لبنانيين بينهم طفلة في حي الراهبات بمدينة النبطية.

أعلنت دولة الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة أنها قتلت أكثر من 350 مقاتلاً من حزب الله منذ تجدد القتال بين إسرائيل والجماعة المدعومة من إيران في لبنان قبل نحو أسبوعين.

وفي بيان لها، قالت إسرائيل إن من بين القتلى قيادات بارزة في حزب الله، بالإضافة إلى قادة بارزين في فصائل مسلحة أخرى، بحسب ما أفادت به وكالة أسوشييتد برس الإخبارية الأمريكية.

وفي وقت سابق من يوم الجمعة، أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 773 شخصا، من بينهم 62 امرأة، وإصابة أكثر من 1900 شخص، و 103 أطفال.