طرق تنظيف دهون حوائط المطبخ بسهولة.. وصفات منزلية فعالة للتخلص من أصعب البقع

تعاني الكثير من ربات المنازل من مشكلة دهون حوائط المطبخ الناتجة عن الطهي اليومي، والتي قد تتراكم بمرور الوقت وتصبح صعبة الإزالة، لكن توجد عدة طرق بسيطة وفعالة يمكن استخدامها للتخلص من هذه الدهون باستخدام مكونات متوفرة في المنزل.

أفضل طرق تنظيف دهون المطبخ من الحوائط

ووفقًا لموقع hauslane، يمكن إزالة الدهون من جدران المطبخ باستخدام خلطات طبيعية مثل الخل وسائل غسيل الأطباق أو بيكربونات الصوديوم، بالإضافة إلى المنظفات المخصصة لإذابة الدهون، وإليكم أهمها:

ـ الخل والماء (الطريقة الأكثر فاعلية):

يمكن تحضير محلول تنظيف فعال عن طريق:

نصف كوب خل أبيض

ربع كوب بيكربونات صوديوم

لتر ماء دافئ

يتم وضع الخليط في بخاخ أو استخدام إسفنجة لتنظيف الحائط، ثم مسحه بالماء وتجفيفه جيدًا.

ـ سائل غسيل الأطباق والماء الدافئ:

يعد سائل تنظيف الأطباق من الحلول البسيطة لإزالة الدهون الخفيفة، حيث يساعد على تفتيت الزيوت بسهولة دون التأثير على طلاء الحائط.

معجون بيكربونات الصوديوم

للبقع الصعبة يمكن:

خلط بيكربونات الصوديوم مع قليل من الماء.

وضع المعجون على البقعة.

تركه من 5 إلى 10 دقائق.

مسحه بقطعة قماش مبللة.

ـ استخدام مزيلات الدهون الجاهزة:

يمكن استخدام منظفات إزالة الدهون التجارية في الحالات الصعبة، مع تركها لبضع دقائق قبل الفرك للحصول على نتائج أفضل.

طرق بديلة لإزالة الدهون

ـ استخدام الكحول الطبي لإذابة الدهون.

ـ خلط الأمونيا بالماء الدافئ.

ـ تنظيف بلاط المطبخ ببطاطس نيئة مغطاة ـ ببيكربونات الصوديوم لإزالة الدهون.

نصائح مهمة عند تنظيف حوائط المطبخ

للحصول على أفضل نتيجة دون إتلاف الحائط:

ـ استخدام إسفنجة ناعمة لتجنب خدش الطلاء.

ـ تجفيف الحائط بعد التنظيف لمنع ظهور بقع.

ـ تنظيف الحوائط بشكل دوري لمنع تراكم الدهون.

ـ تجربة الخليط على جزء صغير أولًا.