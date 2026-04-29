العد التنازلي بدأ.. شروط وخطوات التسجيل في مبادرة سيارات المصريين بالخارج 2026

مع العد التنازلي لانتهاء المهلة المحددة في 14 مايو 2026، تتزايد وتيرة البحث من جانب المصريين المقيمين بالخارج عن تفاصيل مبادرة استيراد السيارات، التي تطرحها الدولة كإحدى أبرز الحوافز الموجهة للمغتربين، لتسهيل امتلاك سيارة خاصة بتكاليف أقل وإجراءات أكثر مرونة.

إقبال مكثف في الأيام الأخيرة

تشهد المبادرة حالة من الزخم الملحوظ، حيث يسارع عدد كبير من المصريين بالخارج إلى استكمال إجراءات التسجيل، مستفيدين من التخفيضات الكبيرة التي تتيحها، والتي تصل إلى نحو 70% من إجمالي الرسوم الجمركية والضرائب، بما يشمل ضريبة القيمة المضافة.

ويعكس هذا الإقبال إدراكًا متزايدًا لأهمية المبادرة، خاصة في ظل الارتفاع المستمر في أسعار السيارات عالميًا.

حوافز قوية تدعم القرار

تقدم المبادرة مجموعة من المزايا التي تجعلها خيارًا جذابًا للمغتربين، من بينها:

تقليص كبير في الرسوم الجمركية والضرائب

إمكانية استيراد سيارة ملاكي واحدة للاستخدام الشخصي

استرداد قيمة الوديعة كاملة بعد 5 سنوات

إتاحة التقديم بشكل إلكتروني مبسط

وتُسهم هذه العوامل في جعل تكلفة استيراد السيارة أقل بكثير مقارنة بالطرق التقليدية.

آلية التقديم خطوة بخطوة

يمكن للراغبين في الاستفادة من المبادرة التقديم بسهولة من خلال:

تنزيل تطبيق "سيارات المصريين بالخارج"

تسجيل البيانات الشخصية وإنشاء حساب

إدخال مواصفات السيارة المراد استيرادها

تحويل مبلغ الوديعة بالدولار إلى حساب وزارة المالية

ويُشترط أن يتم تحويل الوديعة من حساب بنكي خارجي باسم المتقدم أو أحد أقاربه من الدرجة الأولى، ليتم بعدها مراجعة الطلب وإصدار الموافقة الاستيرادية.

مدة سريان الموافقة

يحصل المتقدم بعد استيفاء الإجراءات على موافقة استيرادية صالحة لمدة 5 سنوات، ما يمنحه مرونة كافية لاختيار التوقيت المناسب لاستيراد السيارة.

الشروط المنظمة للمبادرة

وضعت الجهات المختصة مجموعة من الضوابط التي يجب الالتزام بها، أبرزها:

أن يكون المتقدم مصري الجنسية

ألا يقل عمره عن 16 عامًا

امتلاك إقامة سارية في دولة التصدير

استيراد سيارة واحدة فقط لكل شخص

كما يشترط ألا يزيد عمر السيارة المستعملة على 3 سنوات من تاريخ إنتاجها وقت الاستيراد.

اختلاف الوديعة حسب بلد الإقامة

تشمل المبادرة المصريين المقيمين في دول متعددة، سواء داخل أوروبا أو في دول الخليج وغيرها، مع تحديد قيمة الوديعة وفقًا لنوع السيارة ومصدرها، ما يمنح المستفيدين قدرًا من المرونة في الاختيار.

وقت محدود لاتخاذ القرار

تأتي هذه المبادرة ضمن توجه الدولة لتعزيز استفادة المصريين بالخارج من الخدمات والتيسيرات المتاحة، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.

ومع اقتراب غلق باب التقديم، تصبح سرعة اتخاذ القرار واستكمال الإجراءات أمرًا ضروريًا لضمان الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهائها.