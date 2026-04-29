قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
منال عوض: الانتهاء من إدارة وتشغيل 15 مجزرا مطورا بمعرفة شركات القطاع الخاص في المحافظات
وزيرة الجيوش الفرنسية: وقف إطلاق النار في الشرق الأوسط لا يزال هشًا للغاية
كيف أتوب من تعاطي المخدرات؟.. احذر خطأ شائعا يحرمك القبول فتموت عاصيا
من العاشر إلى أفريقيا.. 300 مليون مستهلك ينتظرون المنتجات الجلدية المصرية
سعر كيلو الأرز والمكرونة يتراجع في الأسواق اليوم .. وتراجع أسعار أكثر من 6 سلع أساسية
الذهب في منطقة الحيرة.. خبير يكشف سيناريوهات الصعود إلى 5000 دولار أو الهبوط الحاد
الملك تشارلز: لولا بريطانيا لكانت الولايات المتحدة تتحدث الفرنسية
حوار خاص| الزراعة: تراجع أسعار الخضروات والطماطم واستقرار سوق اللحوم.. وزيادة تاريخية في مساحات القمح
الطقس اليوم .. استمرار ارتفاع درجات الحرارة على أغلب الأنحاء
الولايات المتحدة تصدر جوازات سفر عليها صورة ترامب وتوقيعه
البطيخ فيه علامات بيضاء.. نصائح عاجلة للمواطنين قبل التناول
إيران تطالب مجلس الأمن بالضغط على واشنطن للإفراج عن سفنها المحتجزة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أصل الحكاية

العد التنازلي بدأ.. شروط وخطوات التسجيل في مبادرة سيارات المصريين بالخارج 2026

ولاء عادل

مع العد التنازلي لانتهاء المهلة المحددة في 14 مايو 2026، تتزايد وتيرة البحث من جانب المصريين المقيمين بالخارج عن تفاصيل مبادرة استيراد السيارات، التي تطرحها الدولة كإحدى أبرز الحوافز الموجهة للمغتربين، لتسهيل امتلاك سيارة خاصة بتكاليف أقل وإجراءات أكثر مرونة.

إقبال مكثف في الأيام الأخيرة

تشهد المبادرة حالة من الزخم الملحوظ، حيث يسارع عدد كبير من المصريين بالخارج إلى استكمال إجراءات التسجيل، مستفيدين من التخفيضات الكبيرة التي تتيحها، والتي تصل إلى نحو 70% من إجمالي الرسوم الجمركية والضرائب، بما يشمل ضريبة القيمة المضافة.

ويعكس هذا الإقبال إدراكًا متزايدًا لأهمية المبادرة، خاصة في ظل الارتفاع المستمر في أسعار السيارات عالميًا.

حوافز قوية تدعم القرار

تقدم المبادرة مجموعة من المزايا التي تجعلها خيارًا جذابًا للمغتربين، من بينها:

  • تقليص كبير في الرسوم الجمركية والضرائب
  • إمكانية استيراد سيارة ملاكي واحدة للاستخدام الشخصي
  • استرداد قيمة الوديعة كاملة بعد 5 سنوات
  • إتاحة التقديم بشكل إلكتروني مبسط

وتُسهم هذه العوامل في جعل تكلفة استيراد السيارة أقل بكثير مقارنة بالطرق التقليدية.

آلية التقديم خطوة بخطوة

يمكن للراغبين في الاستفادة من المبادرة التقديم بسهولة من خلال:

  • تنزيل تطبيق "سيارات المصريين بالخارج"
  • تسجيل البيانات الشخصية وإنشاء حساب
  • إدخال مواصفات السيارة المراد استيرادها
  • تحويل مبلغ الوديعة بالدولار إلى حساب وزارة المالية

ويُشترط أن يتم تحويل الوديعة من حساب بنكي خارجي باسم المتقدم أو أحد أقاربه من الدرجة الأولى، ليتم بعدها مراجعة الطلب وإصدار الموافقة الاستيرادية.

مدة سريان الموافقة

يحصل المتقدم بعد استيفاء الإجراءات على موافقة استيرادية صالحة لمدة 5 سنوات، ما يمنحه مرونة كافية لاختيار التوقيت المناسب لاستيراد السيارة.

الشروط المنظمة للمبادرة

وضعت الجهات المختصة مجموعة من الضوابط التي يجب الالتزام بها، أبرزها:

  • أن يكون المتقدم مصري الجنسية
  • ألا يقل عمره عن 16 عامًا
  • امتلاك إقامة سارية في دولة التصدير
  • استيراد سيارة واحدة فقط لكل شخص

كما يشترط ألا يزيد عمر السيارة المستعملة على 3 سنوات من تاريخ إنتاجها وقت الاستيراد.

اختلاف الوديعة حسب بلد الإقامة

تشمل المبادرة المصريين المقيمين في دول متعددة، سواء داخل أوروبا أو في دول الخليج وغيرها، مع تحديد قيمة الوديعة وفقًا لنوع السيارة ومصدرها، ما يمنح المستفيدين قدرًا من المرونة في الاختيار.

وقت محدود لاتخاذ القرار

تأتي هذه المبادرة ضمن توجه الدولة لتعزيز استفادة المصريين بالخارج من الخدمات والتيسيرات المتاحة، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.

ومع اقتراب غلق باب التقديم، تصبح سرعة اتخاذ القرار واستكمال الإجراءات أمرًا ضروريًا لضمان الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهائها.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

دواجن بيضاء

15 جنيهًا دفعة واحدة .. مُفاجأة في أسعار الدواجن اليوم بالأسواق

دواجن بيضاء

7 جنيهات في الكيلو.. مفاجأة في أسعار الدواجن بالأسواق

الزمالك

10 غيابات تضرب الزمالك قبل القمة أمام الأهلي

الإعلامي أسامة كمال

أسامة كمال: السعودية تتجاهل تحذيرات أمريكا بشأن موسم الحج

جمال شعبان

كلوا الخضار وبلاش نظام الطيبات .. جمال شعبان يوجّه نصيحة عاجلة للجميع

اليخت نورد

يضم مهبطين للطائرات وسينما .. أسرار يخت «نورد» الذي عبر هرمز دون اعتراض من إيران وأمريكا

مشغولات ذهبية

دون الـ 6000 جنيه .. مفاجأة في أسعار الذهب بمصر اليوم الأربعاء

جنيهات ذهب

بفارق 880 جنيهًا .. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب الآن بمصر

ترشيحاتنا

معلم الشرقية

حكاية معلم من الشرقية: استُبعد من الإعارة لفرط كفاءته ثم عاد ليصنع جيلاً من أعلام التعليم في قريته

نشرة المرأة والمنوعات

نشرة المرأة والمنوعات | أطعمة أحذر وضعها في الإيرفراير.. هل الزواج بعد الأربعين فرصة أم مخاطره؟

الجواز بعد سن الأربعين

الجواز بعد الأربعين| فرصة تانية ولا مخاطرة؟.. خبيرة علن نفس تجيب

بالصور

ليلى علوي تبهر متابعيها بإطلالة شبابية

ليلى علوي
ليلى علوي
ليلى علوي

طريقة عمل فطائر بالجبن والسمسم والعسل

طريقة عمل فطائر السمسم بالجبن والعسل
طريقة عمل فطائر السمسم بالجبن والعسل
طريقة عمل فطائر السمسم بالجبن والعسل

وصفات طبيعية لتفتيح منطقة العين .. من شرائح الخيار لماء الورد

وصفات طبيعية لتفتيح منطقة العين
وصفات طبيعية لتفتيح منطقة العين
وصفات طبيعية لتفتيح منطقة العين

طريقة عمل سلطة الديتوكس المُنعشة .. خيار صحي بطعم صيفي خفيف

طريقة عمل سلطة الديتوكس
طريقة عمل سلطة الديتوكس
طريقة عمل سلطة الديتوكس

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : فتاة الصدفة

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الخليج الجديد ومقترح إيران

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب : أربعون عاماً من الرصد .. والعرب في قلب الإعصار

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن: الشرق الأوسط على حافة الاشتعال… ومصر تتحرك بالعقل لا بالصوت

المزيد