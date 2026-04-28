قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أصل الحكاية

تحذير للمستخدمين.. هذه الأطعمة لا تناسب القلاية الهوائية وقد تفسد الطهي

ولاء عادل

مع الانتشار الكبير لاستخدام القلاية الهوائية، أو Air Fryer، في المنازل، أصبحت خيارًا شائعًا لإعداد وجبات سريعة وصحية بكمية زيت أقل، لكن رغم مزاياها، يحذر متخصصون من أن بعض الأطعمة لا تتوافق مع طريقة عمل هذا الجهاز، وقد تؤدي إلى نتائج غير مرضية أو حتى أضرار داخلية.

آلية العمل قد تكون سبب المشكلة

تعتمد القلاية الهوائية على تقنية الحمل الحراري، التي تقوم على تدوير الهواء الساخن بسرعة عالية حول الطعام. هذه الميزة تمنح الأطعمة قوامًا مقرمشًا، لكنها في الوقت نفسه قد تتسبب في مشكلات عند استخدام مكونات غير مناسبة.

أصناف يُفضّل تجنبها

الأطعمة الخفيفة جدًا

المكونات خفيفة الوزن لا تتحمل قوة تدفق الهواء داخل الجهاز.

ما الذي يحدث؟

  • قد تتطاير داخل السلة.
  • تلتصق بعناصر التسخين.
  • تتعرض للاحتراق سريعًا.

أمثلة:

  • الأوراق الخضراء.
  • الشرائح فائقة الرقة.

اللحوم كبيرة الحجم

ليست كل أنواع اللحوم مناسبة للقلاية الهوائية، خاصة القطع الكبيرة.

المشكلة الأساسية:

  • تحتاج هذه القطع إلى طهي تدريجي وبطيء.
  • الحرارة المرتفعة قد تُنضج السطح فقط وتترك الداخل غير مستوٍ.

مثل:

  • الأضلاع.
  • القطع السميكة من اللحوم.

الأطباق والمخبوزات الكبيرة

بسبب صغر حجم القلاية، قد لا تكون مناسبة للأطعمة كبيرة الحجم.

النتيجة:

  • نضج غير متوازن.
  • سطح خارجي جاهز مقابل داخل غير مكتمل.

ينطبق ذلك على:

  • بعض أنواع المخبوزات.
  • الأطباق ذات السماكة العالية.

بعض أنواع السمك

رغم نجاح القلاية مع بعض الأسماك، إلا أن أنواعًا أخرى لا تعطي نتائج جيدة.

التفاصيل:

  • الأسماك الدهنية مثل السلمون مناسبة.
  • الشرائح الرقيقة، خاصة بدون جلد، تفقد طراوتها بسرعة وتصبح جافة.

الاستخدام الذكي هو الحل

يشير الخبراء إلى أن نجاح الطهي باستخدام القلاية الهوائية لا يعتمد فقط على الجهاز، بل على اختيار المكونات المناسبة له.

نصائح مهمة:

  • تجنب وضع أطعمة خفيفة أو غير مستقرة.
  • لا تكدّس السلة بكميات كبيرة.
  • راقب الطعام أثناء الطهي لضمان أفضل نتيجة.
ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ترشيحاتنا

بالصور

حيل هتساعد في تسوية الأكل سريعًا.. طرق ذكية توفّر وقتك في المطبخ

ﻣﻘﺎﻻﺕ

