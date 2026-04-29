عايزة تتجوز.. أخذ تعهد على عائلة فتاة حاولت الانتحار بحسن رعايتها

باشرت جهات التحقيق المختصة التحقيق في واقعة قيام إحدى الفتيات بتناول كمية من الأقراص الطبية بدعوى الانتحار بالقاهرة وتبين أنها تريد الزواج من شخص آخر وأقرت بذلك وأخذت النيابة على أهليتها تعهد بحسن رعايتها.

وفي إطار كشف ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي تضمن قيام إحدى الفتيات بتناول كمية من الأقراص الطبية بدعوى الانتحار في القاهرة.

بالفحص أمكن تحديد وضبط الفتاة التي في الفيديو (طالبة "سن 17" - مقيمة بدائرة قسم شرطة المرج)، وبمواجهتها أقرت برغبتها فى الزواج من أحد الأشخاص ورفضه ذلك، فقامت بتصوير مقطع الفيديو المشار إليه والإدعاء بتناولها أقراص طبية بدعوى الانتحار ونشره على صفحتها بمواقع التواصل الإجتماعى لمحاولة إستعطافه.. وبسؤال والديها أقرا بأن نجلتهما بصحة جيدة ونفيا علمهما بتصويرها المقطع المشار إليه.