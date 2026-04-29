معتز إينو يوجه رسالة قوية لإمام عاشور

وجه معتز إينو، نجم الأهلي السابق، رسالة خاصة لإمام عاشور نجم القلعة الحمراء، مطالبًا إياه بضرورة تقبل فكرة الجلوس على مقاعد البدلاء والتعامل باحترافية داخل الفريق.

وقال إينو خلال ظهوره في برنامج “اللعيب”: “عايز أوجه رسالة لامام عاشور، هو انت زعلان ليه وانت نازل؟ انت قالب لنا وشك ليه؟ هنتهدد مثلا؟ احنا ياما اشدنا بيك وقلنا احسن لعيب في مصر لما كنت كويس، اللعيب الكبير لما يقعد ينزل يقول انا اهو، محمد صلاح بيقعد احتياطي ولما بينزل بيكسر الدنيا وبيحرج سلوت، كل النجوم قعدت احتياطي ايه المشكلة؟”

وأضاف أن اللاعب الكبير يجب أن يكون لديه نفس طويل وقدرة على التأثير سواء بدأ المباراة أو شارك كبديل، مؤكدًا أن هذا هو الفارق بين اللاعب الجيد واللاعب الكبير.