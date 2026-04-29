قائمة ضيوف شرف فيلم نصيب تتوسع قبل انتهاء التصوير

تواصل النجمة ياسمين صبري تصوير فيلمها الجديد "نصيب"، تمهيدًا للانتهاء من كافة مشاهده خلال الأسبوع الأول من الشهر المقبل، وهو العمل الذي يضم عددًا كبيرًا من النجوم إلى جانب قائمة مميزة من ضيوف الشرف الذين يظهرون خلال أحداث الفيلم بشكل لافت.

ويشهد الفيلم مشاركة مجموعة من الفنانين كضيوف شرف، من بينهم محمد أنور، محمد ثروت، نضال الشافعي، حجاج عبدالعظيم، عمر السعيد، دنيا سامي، وأحمد فهيم، حيث يظهر كل منهم في عدد محدود من المشاهد ضمن السياق الدرامي.

وتدور أحداث فيلم "نصيب" في إطار اجتماعي يجمع بين التشويق والكوميديا، حيث تقدم ياسمين صبري شخصية تبحث عن "نصيبها" في الحياة الزوجية، وسط مواقف متشابكة تحمل طابعًا إنسانيًا وخفيفًا في الوقت نفسه.

ويشارك في بطولة الفيلم إلى جانب ياسمين صبري كل من معتصم النهار، خالد سرحان، دنيا ماهر، مصطفى أبوسريع، وعمر الشناوي، وهو من تأليف أحمد عبدالفتاح، وإخراج أحمد خالد أمين.

وعلى جانب آخر، تعاقدت ياسمين صبري مؤخرًا على بطولة فيلم جديد يحمل عنوان "مطلوب عائليًا"، تشارك فيه إلى جانب النجم كريم عبدالعزيز، ومن إخراج معتز التوني، ومن المنتظر الإعلان عن باقي فريق العمل خلال الفترة المقبلة.

كما شاركت ياسمين صبري مؤخرًا في فيلم "المشروع إكس"، الذي قام ببطولته كريم عبدالعزيز وأخرجه بيتر ميمي، حيث دارت أحداثه في إطار تشويقي حول عالم آثار ينشغل بمشروع غامض يتعلق بالطاقة داخل غرفة سرية بالهرم الأكبر، ليجد نفسه في مواجهة منظمة دولية تسعى لإخفاء الحقيقة.

يُذكر أن ياسمين صبري غابت عن المشاركة في السباق الرمضاني لعام 2026، وكان آخر ظهور درامي لها من خلال مسلسل "ضل حيطة" الذي عُرض في 2025، من تأليف محمد سيد بشير، وإخراج شيرين عادل، وحقق وقتها تفاعلًا ملحوظًا من الجمهور.