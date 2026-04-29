جامعة الأزهر: 17 ألف مستفيد من مبادرة دكان الفرحة.. صور

أطلق صندوق تحيا مصر، بالتعاون مع بيت الزكاة والصدقات، صباح الأربعاء الموافق ٢٩ من أبريل لعام ٢٠٢٦م فعاليات معرض مبادرة «دكان الفرحة» بجامعة الأزهر بالقاهرة الذي يستمر لمدة ثمانية أيام متواصلة، بهدف توفير الملابس الجديدة والمستلزمات المعيشية بالمجان للطلاب وأفراد الخدمات المعاونة.

وافتتح رئيس جامعة الأزهر الدكتور سلامة جمعة داود، فعاليات مبادرة «دكان الفرحة» تحت إشراف فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، مؤكدًا حرص الأزهر الشريف وجامعته على دعم المبادرات الهادفة والمشاركة فيها؛ ترسيخًا لمبدأ المسئولية المجتمعية تجاه ذوي الهمم، لتمكينهم وتخفيف الأعباء عنهم، بما يسهم في تهيئة بيئة تعليمية ميسرة وشاملة، وتنفيذًا لتوجيهات فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتعزيز برامج الحماية الاجتماعية المباشرة.

المبادرة تهدف لإدخال الفرحة على العاملين

وأوضح الدكتور سلامة داود، أن هذه المبادرة الكريمة تهدف إلى إدخال الفرحة على قلوب العاملين في الخدمات المعاونة بالجامعة بمساعدتهم في جهاز بناتهم لتيسير زواجهن ورفع كثير من المعاناة عن كواهل هذه الأسر وإسعاد قلوبها، وقد حث ديننا الحنيف على ذلك، وبين الرسول -صلى الله عليه وسلم- في قوله الشريف: (أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس وأحبّ الأعمال إلى الله -عز وجل- سرور تدخله على مسلم).

وشهد مراسم الافتتاح كل من: وكيل الأزهر الشريف، الشيخ أيمن عبد الغني، والدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة ، والدكتور نظير عياد، مفتي الجمهورية، والدكتورة سحر نصر، مستشار شيخ الأزهر والأمين العام لبيت الزكاة والصدقات، وتامر عبد الفتاح، المدير التنفيذي لصندوق تحيا مصر، ونائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث الدكتور محمود صديق، ولفيف من قيادات الأزهر والجامعة.

ويستهدف المعرض دعم أكثر من 15 ألف طالب وطالبة من الحالات المستحقة بصندوق التكافل الطلابي، إضافة إلى 2000 مستفيد من أفراد الخدمات المعاونة، حيث يضم المعرض نحو 80 ألف قطعة متنوعة من الملابس الجديدة والأحذية والحقائب، إلى جانب 4000 كتاب تثقيفي، في خطوة تعكس الاهتمام بالجانب المعرفي للطلاب بالتوازي مع تقديم الدعم العيني.

دعم بنات العاملين وتيسير زواجهن

وفي أجواء سادتها البهجة، قدمت مبادرة «دكان الفرحة» الدعم لـ 20 فتاة من بنات العاملين والخدمات المعاونة بالجامعة؛ لتيسير زواجهن، حيث تسلمت الفتيات الأجهزة المنزلية والمستلزمات المتكاملة لبدء حياتهن الجديدة، وذلك عقب إجراء بحوث اجتماعية دقيقة؛ لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه.

وعلى هامش فعاليات المعرض، شهدت مبادرة «بالهنا والشفا» توزيع 2000 كرتونة من المواد الغذائية الأساسية، مدعومة بـ 10 أطنان من الخضروات الطازجة إضافة إلى 6 أطنان من اللحوم والدواجن، استهدفت أفراد الخدمات المعاونة بجامعة الأزهر، بهدف توفير منظومة دعم غذائي متكاملة تلبي احتياجات الأسر.

وترسيخًا لمبدأ المسئولية المجتمعية تجاه ذوي الهمم تضمنت الفعاليات توزيع 35 كرسيًّا متحركًا على الطلاب من أصحاب القدرات الخاصة، في إطار جهود تمكينهم وتخفيف الأعباء عنهم، بما يسهم في تهيئة بيئة تعليمية ميسرة وشاملة.

ومن جانبه، قال تامر عبد الفتاح، المدير التنفيذي لصندوق تحيا مصر: إن ما نشهده اليوم في رحاب جامعة الأزهر هو تجسيد حي لشراكة الخير التي تجمع بين صندوق تحيا مصر وبيت الزكاة والصدقات، وهي شراكة استراتيجية تهدف في المقام الأول إلى تعزيز مظلة الحماية الاجتماعية وخدمة أبنائنا من طلبة الجامعات والأسر الأولى بالرعاية، حيث تبنت مبادرة «دكان الفرحة» خلال فعالياتها بجامعة الأزهر استراتيجية شاملة لدعم الفئات الأكثر احتياجًا، بما يعكس التزام الصندوق بتوجيهات فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي نحو تعزيز برامج الحماية الاجتماعية المباشرة.

وأكد المدير التنفيذي لصندوق تحيا مصر أن الصندوق مستمر في تنفيذ المبادرات بشتى المحافظات والوجود الميداني المكثف بجانب المواطنين.

وفي هذا الإطار، أكدت الدكتورة سحر نصر، مستشار شيخ الأزهر والأمين العام لبيت الزكاة والصدقات، أن مبادرة «دكان الفرحة» تمثل أنموذجًا عمليًّا للتكافل الاجتماعي الذي يسعى إليه بيت الزكاة، من خلال تقديم دعم متكامل يجمع بين تلبية الاحتياجات الأساسية وتعزيز الكرامة الإنسانية للمستفيدين.

وأضافت أن المبادرة لا تقتصر على تقديم المساعدات العينية فحسب؛ بل تمتد لتشمل تمكين المستفيدين وتحسين جودة حياتهم، خاصة فئة الشباب والطلاب، بما ينعكس إيجابًا على قدرتهم على استكمال مسيرتهم التعليمية وبناء مستقبلهم.

كما أشادت بالتعاون المثمر مع صندوق تحيا مصر وكافة الجهات المشاركة، مؤكدةً أن تكامل الجهود هو السبيل لتحقيق أثر تنموي مستدام يصل إلى الفئات الأكثر احتياجًا.

ويأتي هذا التعاون بين صندوق تحيا مصر وبيت الزكاة والصدقات في إطار حرص الجانبين على تعزيز مظلة الحماية الاجتماعية، وتوسيع نطاق الدعم المقدم للفئات الأولى بالرعاية، بما يعكس التزامًا وطنيًّا بدعم الإنسان المصري وتحسين جودة حياته.

