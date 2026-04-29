رئيس جامعة الأزهر: مبادرة «دكان الفرحة» نموذج مشرف للتكافل المجتمعي

أكد الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، أن مبادرة «دكان الفرحة»، التي ينفذها صندوق تحيا مصر بالتعاون مع بيت الزكاة والصدقات المصري، تمثل نموذجًا مشرفًا للتكافل المجتمعي، خاصة في دعم طلاب الجامعة والعاملين بها من الفئات الأكثر احتياجًا.

فعاليات دكان الفرحة

جاء ذلك خلال كلمته في احتفالية أقيمت اليوم الأربعاء بجامعة الأزهر، بحضور عدد من كبار المسؤولين، من بينهم الشيخ أيمن عبد الغني وكيل الأزهر الشريف نائبًا عن الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، والدكتور نظير عياد مفتي الجمهورية، والدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، واللواء تامر عبد الفتاح المدير التنفيذي لصندوق تحيا مصر، والدكتورة سحر نصر أمين عام بيت الزكاة، إلى جانب قيادات الجامعة.

تخفيف الأعباء عن الطلاب

وأوضح رئيس الجامعة أن مبادرة «دكان الفرحة» تأتي برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، وبدعم من الأزهر الشريف، في إطار تخفيف الأعباء عن الطلاب والعاملين، مشيرًا إلى أن جامعة الأزهر تضم أكثر من نصف مليون طالب مصري، بالإضافة إلى أكثر من 35 ألف طالب وافد من نحو 140 دولة، بما يعكس حجم المسؤولية المجتمعية التي تضطلع بها الجامعة.

مفتي الجمهورية يشارك في مبادرة "دكان الفرحة"

وشارك الدكتور نظير عياد، مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم- في فعاليات مبادرة "دكان الفرحة"، التي أُطلقت ضمن مبادرات صندوق تحيا مصر، بالتعاون مع بيت الزكاة والصدقات تحت إشراف فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وذلك في إطار الجهود المجتمعية لدعم ورعاية الطلاب وأفراد الخدمات المعاونة بجامعة الأزهر الشريف.

وجاءت الفعالية بحضور الشيخ أيمن عبد الغني، القائم بعمل وكيل الأزهر الشريف، والدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، والدكتورة سحر نصر، الأمين العام لبيت الزكاة والصدقات ومستشار شيخ الأزهر، والدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، وتامر عبد الفتاح، المدير التنفيذي لصندوق تحيا مصر، إلى جانب لفيف من قيادات الأزهر الشريف وممثلي المؤسسات المشاركة.

وتستهدف المبادرة دعم أكثر من 15 ألف طالب وطالبة من الحالات المستحقة بصندوق التكافل الطلابي، بالإضافة إلى 2000 مستفيد من أفراد الخدمات المعاونة بجامعة الأزهر، حيث تم تقديم الدعم لـ 20 فتاة من بنات العاملين والخدمات المعاونة بالجامعة لتيسير زواجهنَّ، كما تضمنت الفعاليات توزيع 35 كرسيًّا متحركًا على الطلاب من أصحاب القدرات الخاصة، في إطار جهود تمكينهم وتخفيف الأعباء عنهم.

وأكد مفتي الجمهورية أن مثل هذه المبادرات تعكس أنموذجًا متقدمًا للتكامل بين المؤسسات الدينية والوطنية والمجتمعية في دعم الفئات الأكثر احتياجًا، وترسيخ قيم التكافل الاجتماعي التي يحث عليها الدين الإسلامي، مشيرًا إلى أهمية استمرار هذه المبادرات التي تجمع بين البُعد الإنساني والتنمية المجتمعية في آنٍ واحد، مشددًا على أنَّ بناء الإنسان يمثل جوهر أي عملية تنموية، إذ لا يمكن تحقيق تنمية مستدامة دون الاهتمام بالعنصر البشري في أبعاده المختلفة التعليمية والاجتماعية.

هذا وقد تم تكريم الدكتور نظير عياد، مفتي الجمهورية، تقديرًا لجهوده في دعم العمل المجتمعي والمبادرات الإنسانية، وإسهاماته في تعزيز قيم التكافل والتضامن المجتمعي.








