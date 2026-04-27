مفتي الجمهورية ينعي والد رئيس مجلس الوزراء

بمزيد من الرضا بقضاء الله وقدَره، ينعى الدكتور نظير محمد عيَّاد، مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم ببالغ الحزن والأسى، اللواء كمال مدبولي، والد رئيس مجلس الوزراء، الذي وافته المنية بعد مسيرةٍ حافلةٍ بالعطاء الوطني والعمل المخلص.

وأشاد المفتي بما قدَّمه الفقيد من خدماتٍ جليلةٍ للوطن، إذ شغل منصب قائد سلاح المدفعية، وكان من أبطال حرب أكتوبر المجيدة، التي سطر فيها أبناء مصر أروع صور البطولة والتضحية، فكان نموذجًا في الشجاعة والانضباط، ومثالًا يُحتذى في الإخلاص والتفاني في أداء الواجب.

وتوجه المفتي بخالص العزاء وصادق المواساة إلى دولة رئيس مجلس الوزراء وأسرته الكريمة، سائلًا الله عزَّ وجلَّ أن يتغمَّد الفقيد الكريم بواسع رحمته، وأن يُسكنه فسيح جناته، وأن يجزيه عما قدم لوطنه خير الجزاء، وأن يُلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

{إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ}.