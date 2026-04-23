في الذكرى الـ 44.. مفتي الجمهورية مُهنئًا الرئيس السيسي: سيناء رمز العزة والكرامة للمصريين

تقدَّم الأستاذ الدكتور نظير محمد عياد، مفتي الجمهورية، بأسمى آيات التهاني وأصدق عبارات التقدير إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة – حفظه الله ورعاه – وإلى أبطال قواتنا المسلحة البواسل، وإلى الشعب المصري العظيم؛ بمناسبة الذكرى الـ 44 لتحرير سيناء، تلك المناسبة الوطنية الراسخة التي تظل شاهدًا خالدًا على إرادة المصريين الصلبة، وعزيمتهم التي لا تلين في استرداد الأرض وصون الكرامة، وتأكيد السيادة على كامل التراب الوطني.

وأكد مفتي الجمهورية أن هذه الذكرى العظيمة تمثِّل صفحة مضيئة في تاريخ الوطن، تُجسِّد بطولات الجيش المصري وتضحياته الجليلة، وتبعث في النفوس معاني الفخر والانتماء، وتدعو إلى استلهام دروسها في تعزيز روح العمل الجاد والتكاتف الوطني، والمضي في مسيرة البناء والتنمية بما يحقق آمال الشعب المصري وتطلعاته نحو مستقبل أكثر استقرارًا وازدهارًا.

وثمَّن فضيلته ما تبذله الدولة المصرية من جهود مخلصة لترسيخ دعائم الأمن والاستقرار، وبناء دولة قوية قادرة على مواجهة التحديات، سائلًا الله تعالى أن يحفظ مصر قيادةً وشعبًا، وأن يديم عليها نعمة الأمن والأمان.