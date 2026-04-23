رسميا.. ترحيل إجازة عيد العمال 2026 إلى هذا الموعد

أقرّ رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي ترحيل إجازة عيد العمال لعام 2026، لتصبح يوم الخميس 7 مايو بدلا من الجمعة 1 مايو، وذلك للعاملين في الجهاز الإداري للدولة والقطاعين العام والخاص.

ويأتي القرار ضمن النهج الحكومي المستمر لتوحيد مواعيد الإجازات الرسمية في نهاية الأسبوع، بما يسهم في تقليل تعطّل سير العمل داخل المؤسسات، مع إتاحة فرصة أكبر للاستفادة من العطلات الممتدة.

ترحيل إجازة عيد العمال رسميا

وبحسب القرار، تُمنح الإجازة مدفوعة الأجر للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية، إلى جانب شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص، يوم الخميس 7 مايو 2026، بدلًا من موعدها الأصلي.

وكان رئيس الوزراء قد اعتمد في وقت سابق إجازة يوم السبت 25 أبريل 2026 بمناسبة عيد تحرير سيناء، ضمن الأجندة الرسمية للعطلات الحكومية.

جدول الإجازات الرسمية المتبقية في 2026

مع مرور الأشهر الأولى من العام، يترقب المواطنون ما تبقى من الإجازات الرسمية خلال 2026، والتي تتوزع بين مناسبات دينية ووطنية على مدار العام، وتشمل:

26 مايو 2026: وقفة عرفات

27 إلى 29 مايو 2026: عيد الأضحى المبارك

17 يونيو 2026: رأس السنة الهجرية 1448 هـ

30 يونيو 2026: ذكرى ثورة 30 يونيو

23 يوليو 2026: ذكرى ثورة 23 يوليو

26 أغسطس 2026: المولد النبوي الشريف

6 أكتوبر 2026: عيد القوات المسلحة (نصر أكتوبر)

تنظيم الإجازات

تعكس قرارات ترحيل الإجازات الرسمية توجهًا حكوميًا نحو تعظيم الاستفادة الاقتصادية من أيام العمل، خاصة في القطاعات الحيوية، مع الحفاظ في الوقت ذاته على البعد الاجتماعي المرتبط بالمناسبات القومية والدينية.