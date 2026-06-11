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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

محمد القلاجي يفوز بالمركز الأول في مسابقة كربلاء الدولية للقرآن الكريم فرع البراعم

مسابقة كربلاء الدولية للقرآن
مسابقة كربلاء الدولية للقرآن
أحمد سعيد

اختتمت دار القرآن الكريم في العتبة الحسينية المقدسة، فعاليات الأسبوع القرآني الدولي، بإعلان نتائج مسابقتي جائزة كربلاء والبراعم الدوليتين، في الحرم الحسيني الشريف، مساء اليوم الأربعاء الموافق ٢٠٢٦/٦/١٠.

فوز محمد القلاجي بالمركز الأول في مسابقة كربلاء الدولية للقرآن

وقال مسئول مركز الإعلام القرآني وسام نذير الدلفي: "بمشاركة ممثلي ٣٠ دولة عربية وأجنبية من الحفظة والقراء والبراعم اختتمت دار القرآن الكريم فعاليات الأسبوع القرآني الدولي بختام مسابقتي جائزة كربلاء الدولية الخامسة ومسابقة البراعم الدولية الأولى، وأقيم حفل الختام في رحاب الحرم الحسيني الشريف". 

وأضاف الدلفي: "افتتح الحفل بتلاوة للقارئ الدولي الشيخ ميثم التمار تلتها كلمة لرئيس قسم دار القرآن الكريم الشيخ الدكتور خير الدين الهادي بيّن فيها أهمية إقامة المسابقتين ونجاحهما هو نيل بركات القرب من سيد الشهداء الإمام الحسين (عليه السلام)، وأن كل ما فيه صلاح الفرد والمجتمع هو في كتاب الله تعالى فالتمسك بهما هو سبيل النجاة، مقدمًا كلمات الشكر والعرفان للجنة التحكيمية والأقسام الساندة والعاملين جميعًا الذين أسهموا في إنجاح فعاليات الأسبوع القرآني الدولي، كما تم  عرض فيلم وثائقي لفعاليات الأسبوع".

وبيّن "وأما عن نتائج المسابقتين فقد حصد المركز الأول في فقرة التلاوة في مسابقة جائزة كربلاء القارئ محمد علي فروغي من جمهورية أفغانستان بينما حصد المركز الثاني القارئ آميد حسيني من جمهورية إيران وحاز على المركز الثالث القارئ عبد الله زهير الحسيني من جمهورية العراق وكان المركز الرابع من نصيب القارئ يوسف جعفر زاده من جمهورية إيران والمركز الخامس كان من نصيب العراقي عمار سالم الحلي".

وتابع: "أما عن نتاج الحفظ فقد حصد ثمار المركز الأول الحافظ محمد لائيني من الجمهورية الإسلامية الإيرانية وحصد ثمار المركز الثاني العراقي علي عقيل البطاط واحتل المركز الثالث الحافظ أمير حسين عطار زاده من إيران وحاز على المركز الرابع محمود الكفري من جمهورية لبنان، وكان المركز الخامس من نصيب الحافظ العراقي عماد عباس إياد".

وواصل الدلفي عرض النتائج: "وعن مسابقة البراعم الدولية فقد نال وسام المركز الأول القارئ المصري محمد أحمد القلايجي، تلاه في المركز الثاني العراقي محمد حسن ميثم، وحصد ثمار المركز الثالث من جمهورية إيران القارئ طه عسكر نجاد، وحصد المركز الرابع القارئ محمد رضا نجفي، في حين جاء القارئ الإيراني عرشيا حسين زاده في المركز الخامس".

وجرى في حفل الختام تكريم الفائزين واللجنة التحكيمية والأقسام المساندة والطواقم الإدارية والفنية والهندسية والتشريفات والعلاقات العامة، الذين أسهموا في إنجاح هذا الحدث القرآني الكبير بجميع فعالياته.

دار القرآن الكريم في العتبة الحسينية المقدسة القرآن فعاليات الأسبوع القرآني الدولي مسابقة كربلاء الدولية للقرآن محمد القلاجي يفوز بالمركز الأول في مسابقة كربلاء الدولية للقرآن الكريم فرع البراعم

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