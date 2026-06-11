عبدالناصر زيدان: الموظف يحتاج 15 ألف جنيه شهريًا ليعيش بكرامة في ظل الغلاء

أكد الإعلامي عبدالناصر زيدان أن الأوضاع المعيشية الحالية وارتفاع الأسعار جعلا من الصعب على الموظف تلبية احتياجات أسرته براتب منخفض، مشيرًا إلى أن الحد الأدنى المطلوب للحياة الكريمة أصبح أعلى بكثير من السابق.

وقال زيدان، خلال تقديمه برنامج «حلوة بلادي» على قناة مودرن، "الموظف الغلبان عايز 15 ألف جنيه عشان يعيش بكرامة، وأي حد يقول غير كده ييجي يورّيني نفسه!".

وأضاف أن الأسرة المكوّنة من ثلاثة أفراد تحتاج إلى دخل لا يقل عن 15 ألف جنيه شهريًا لمواجهة متطلبات الحياة الأساسية في ظل موجة الغلاء الحالية، مؤكدًا أن الأهم من قيمة الرواتب هو "ستر الله" في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجه المواطنين.