الحكومة تتحرك لاحتواء تداعيات الحرب.. خطة لتأمين السلع وضبط الأسواق

تكثف الدولة المصرية جهودها للحفاظ على استقرار الأوضاع المعيشية وضمان توافر السلع الأساسية للمواطنين، وذلك في ظل تصاعد التوترات الإقليمية وتأثيرها المباشر على سلاسل الإمداد وحركة الأسواق.

انعكاسات الأزمات الدولية على الأسعار

وتأتي هذه التحركات في وقت تتزايد فيه المخاوف من انعكاسات الأزمات الدولية على الأسعار ومستويات العرض داخل السوق المحلي.

تقليل حدة التأثيرات الاقتصادية

وبين إجراءات استباقية وتنسيق مستمر بين الجهات المعنية، تسعى الحكومة إلى تقليل حدة التأثيرات الاقتصادية، مستندة إلى مخزون استراتيجي قوي وآليات رقابية مشددة، بما يعزز من قدرة الدولة على مواجهة التحديات الطارئة وحماية المواطنين من تقلبات الأسواق.

تداعيات الحرب الإقليمية

من جانبه؛ أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن الحكومة تواصل تحركاتها المكثفة لمواجهة تداعيات الحرب الإقليمية، مع التركيز على تأمين احتياجات المواطنين من السلع الأساسية وضمان استقرار الأسواق.

متابعة مستمرة من خلال لجنة الأزمات

وأوضح، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج حديث القاهرة المذاع عبر قناة القاهرة والناس، أن هناك متابعة مستمرة من خلال لجنة الأزمات، التي تعمل بشكل دوري على تقييم الموقف واتخاذ الإجراءات اللازمة للتعامل السريع مع أي مستجدات.

مخزون استراتيجي من السلع

وأشار إلى أن الدولة تعتمد على مخزون استراتيجي من السلع يسهم في الحفاظ على توازن السوق، إلى جانب تشديد الرقابة لضمان عدم حدوث نقص أو زيادات غير مبررة في الأسعار.

إحكام السيطرة على الأسواق

وأضاف الحمصاني أن هناك تنسيقًا متكاملاً بين عدد من الجهات، من بينها وزارات التموين والداخلية، إلى جانب جهاز حماية المنافسة وجهاز حماية المستهلك، بهدف إحكام السيطرة على الأسواق والتصدي لأي ممارسات احتكارية.

خطة شاملة لاحتواء أي ضغوط

وشدد على أن هذه الجهود تأتي في إطار خطة شاملة لاحتواء أي ضغوط تضخمية، مع استمرار الدولة في توفير التمويل اللازم لتأمين السلع الأساسية، وضمان وصولها للمواطنين بأسعار مناسبة، مؤكدًا أن الرقابة مستمرة لضبط الأسواق والحفاظ على استقرارها.