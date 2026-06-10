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بيرلويجي كولينا يشيد بتواجد المصري أمين عمر بكأس العالم
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

بيرلويجي كولينا يشيد بتواجد المصري أمين عمر بكأس العالم

بيرلويجي كولينا
بيرلويجي كولينا
حسام الحارتي

أعرب بيرلويجي كولينا، رئيس لجنة الحكام في الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، عن سعادته باختيار الحكم المصري، أمين عمر، ضمن 4 حكام لإدارة المباريات الافتتاحية للمونديال، مشيرًا إلى أنه دليل واضح على أن أفريقيا تمتلك حكامًا على أعلى مستوى.

كما حرص كولينا على التحدث مع أمين عمر، ودعمه معنويًا، معبرًا عن فخره بهذا الإنجاز، الذي يمثل نجاحًا كبيرًا للتحكيم الأفريقي ولعمل لجنة الحكام.

وأعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، عن تولى طاقم حكام مصري بقيادة أمين عمر مهمة إدارة مباراة كوريا الجنوبية والتشيك ضمن منافسات الجولة الأولى من منافسات بطولة كأس العالم 2026.

ويتواجد أمين عمر على رأس الطاقم التحكيمي لإدارة المباراة ويعاونه كلا من محمود أبو الرجال وأحمد حسام طه مساعدين، الحكم الرابع، الكوستاريكي خوان كالديرون، فيما جاء المساعد الاحتياطي، الكوستاريكي خوان كارلوس مورا.

فيما جاء حكم تقنية الفيديو (VAR)، كلا من المصري محمود عاشور، ومساعد حكم الفيديو (AVAR) الأمريكي جو ديكرسون، ودعم حكم الفيديو، الإيطالي ماركو دي بيلو.

بيرلويجي كولينا الاتحاد الدولي لكرة القدم أمين عمر كأس العالم 2026

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