أحمد موسى: حرب المسيرات تغير موازين الصراعات العسكرية وتكشف تحديات جديدة أمام الجيوش

أكد الإعلامي أحمد موسى أن الولايات المتحدة نفذت، أمس، ضربات استهدفت أهدافًا إيرانية، وذلك ردًا على ما وصفه باستهداف إيران لطائرتي أباتشي أمريكيتين فوق مضيق هرمز، وأكد ترامب أنه سيقوم بضرب إيران اليوم.

وقال موسى، خلال تقديمه برنامج “على مسئوليتي”، عبر فضائية “صدى البلد”، إن هناك تصريحات للرئيس الأمريكي دونالد ترامب تحدث خلالها عن الاستيلاء على شحنات من النفط الإيراني والفنزويلي، موضحًا أنه تم تنفيذ عمليات إنزال للقوات وشحن حمولة 22 سفينة من البترول الإيراني.

وتابع أن التطورات الأخيرة تعكس حجم التغير الذي تشهده الحروب الحديثة، خاصة مع تزايد الاعتماد على الطائرات المسيرة والدرونز في العمليات العسكرية.

إدارة الصراعات العسكرية

وأضاف أن أحد أبرز التحديات يتمثل في الفارق الكبير بين تكلفة الوسائل الهجومية والدفاعية، مشيرًا إلى أن طائرة مسيرة قد لا تتجاوز قيمتها 35 ألف دولار، بينما يمكنها استهداف وإسقاط مروحية أباتشي تصل قيمتها إلى نحو 35 مليون دولار، وهو ما يفرض معادلات جديدة في إدارة الصراعات العسكرية حول العالم.