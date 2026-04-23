مدبولي يفتتح مصنعا لتوطين الصناعات الكيماوية المتطورة..ويؤكد حرص الحكومة على استقطاب الاستثمارات المغذية والوسيطة

أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى على أن توجه الدولة نحو توطين الصناعات المغذية والوسيطة يعد خطوة متقدمة على طريق تنفيذ خطوات الاستراتيجية الوطنية لتوطين صناعة السيارات.

جاء ذلك خلال افتتاح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ومرافقوه، خلال جولته اليوم بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، مصنع شركة "بيرل بولي يوريثان نورث أفريكا - Pearl Polyurethane NA"، بنطاق مطور شركة "التنمية الرئيسية"، بمنطقة السخنة الصناعية المتكاملة، وذلك ضمن المصانع الجاهزة للتشغيل الفوري (Plug & Play)؛ بتكلفة استثمارية تبلغ 3 ملايين دولار، على مساحة 5090 مترا مربعا.

وعقب إزاحة الستار إيذانا بافتتاح المصنع، قدم المهندس مايكل نخلة، مدير عام المصنع، شرحا لرئيس الوزراء ومرافقيه حول تخصص المصنع في إنتاج الكيماويات المتطورة، ولا سيما تركيبات البولي يوريثان الكيميائية، التي تدخل كمنتج داعم للعديد من القطاعات الصناعية مثل: صناعة الثلاجات والسخانات، وصناعة مقاعد السيارات، والألواح المعزولة للجدران والأسقف، وصناعة الفوم المرن "للأثاث"، مشيرا إلى أن المصنع يوفر 20 فرصة عمل مباشرة، كما تصل الطاقة الإنتاجية للمرحلة الأولى إلى 10 آلاف طن سنويًّا.

وخلال جولته بالمصنع، أكد رئيس مجلس الوزراء أن هذا المشروع يلمس قطاعات صناعية حيوية؛ حيث ينتج مواد أولية لا غنى عنها في صناعة الأجهزة المنزلية وصناعة السيارات،.

وأشار مدبولي إلى أن الحكومة مستمرة في التشاور مع كبرى العلامات الدولية لإنتاج السيارات لإقامة توسعات لها في مصر خاصة السيارات الكهربائية، ومختلف وسائل النقل الحديث.

فيما أكد وليد جمال الدين أن الموقع الاستراتيجي الفريد للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، يجعلها حلقة وصل بين قارات العالم، بأكثر من ملياري مستهلك حول العالم، مضيفًا أن الهيئة أصبحت وجهة الاستثمار المفضلة عالميًّا، نتيجة الجهود الناجحة التي قامت بها في سبيل تقريب مناطق الإنتاج والتصنيع من الأسواق المستهدفة، من خلال نموذج عمل مرن يسمح للمستثمر بتلبية احتياجات السوق المحلية وكذلك التصدير للخارج، بالإضافة لخطط التشبيك الصناعي التي تعمل عليها الهيئة من خلال منصة رقمية تتيح التكامل بين المصنعين داخل وخارج الهيئة.